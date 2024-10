La stagione 2 della fiction Rai Sempre al tuo fianco si fa oppure no? Andiamo a scoprire tutte le news disponibili su quando inizia, cast e puntate.

Sempre al tuo fianco 2 si fa? News

Dopo il successo del primo ciclo di episodi, molti fan si chiedono se Sempre al tuo fianco 2 stagione si fa o no. Ad oggi una risposta ancora non l’abbiamo perché la Rai deve ancora decidere le sorti della fiction.

Tutto dipenderà dagli ascolti, soprattutto dopo la messa in onda dell’ultima puntata della stagione precedente. Nemmeno i membri del cast si sono sbilanciati in merito e per tale ragione tutto ciò che possiamo fare è aspettare.

Quando finisce Sempre al tuo fianco 2? La stagione potrebbe andare avanti per sei settimane circa. Vi terremo informati con tutte le news del caso non appena ne sapremo di più.

Sempre al tuo fianco 2 quando inizia

Se avete amato questa fiction non potrete che chiedervi quando inizia Sempre al tuo fianco 2 stagione. La programmazione non è ancora stata fissata perché la Rai non ha dato il semaforo verde e solo il tempo ci dirà cosa accadrà.

Se si fa l’orario sarà quello delle ore 21:30 su Rai 1. La messa in onda potrebbe avvenire verso la fine del 2025 o l’inizio del 2026, ammesso e non concesso che l’azienda decida di rinnovarla.

Sempre al tuo fianco 2 stagione trama

Ma di cosa parla la stagione 2 di Sempre al tuo fianco? Le anticipazioni sulla trama, per ora, sono ancora poche. Di sicuro ritroveremo Sara Nobili, interpretata da Ambra Angiolini, nei panni della vulcanologa della Protezione Civile.

La protagonista dovrà continuare a destreggiarsi tra la vita lavorativa e quella privata. A complicare la sua quotidianità, oltre agli impegni tra un’emergenza e l’altra, anche il compagno Renato, l’ex marito Massimo e la figlia Marina.

Mentre attendiamo di saperne di più sulla seconda stagione della fiction Sempre al tuo fianco, possiamo dare un’occhiata ai possibili ritorni nel cast.

Cast, attori e personaggi

Se la stagione 2 della fiction Sempre al tuo fianco si fa, allora possiamo aspettarci di vedere nel cast diversi attori che già amiamo. Qui di seguito la lista dei personaggi:

Ambra Angiolini è Sara Nobili

Andrea Bosca è Renato Lussu

Peppino Mazzotta è Massimo Caruso

Tecla Incolia è Marina Caruso

Fortunato Cerlino è Egidio Merlo

Luigi Fedele è Federico Urbani

Alessandro Tedeschi è Victor Paoli

C’è la possibilità che vedremo arrivare anche delle new entry, soprattutto per quanto riguarda i casi di puntata. Ma avremo maggiori informazioni solo in futuro e non esiteremo ad aggiornare questo contributi.

Location

Dove è girata la serie Sempre al tuo fianco 2 stagione? Le riprese dovrebbero tornare a essere effettuate sull’isola di Stromboli.

Le location, che sono già state viste in passato, potrebbero essere ancora Ginostra (Strombolicchio) e la casa dei coniugi Ingrid Bergman e Roberto Rossellini.

Se verranno aggiunte delle altre location vi informeremo.

Sempre al tuo fianco puntate e streaming

Se doveste perdervi la diretta TV della fiction Sempre al tuo fianco, l’unico modo per poterla recuperare sarà accedere a RaiPlay.

Il servizio streaming offre l’occasione di guardare i propri programmi preferiti in modo del tutto gratuito, come per esempio Vincenzo Malinconico Avvocato. Non avrete, di conseguenza, bisogno di pagare alcun abbonamento ma solo utilizzare una mail valida e una password.

Quante puntate ha la fiction Sempre al tuo fianco 2 stagione? Possiamo pensare che saranno 12 puntate, per un totale di sei settimane.