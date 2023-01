News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 7 Novembre 2022

selena gomez

Le parole di Selena Gomez

Selena Gomez è da poco tornata al centro del gossip. Il nuovo documentario My Mind & Me, in cui l’attrice/cantante racconta senza filtri la sua vita e carriera, ha provocato diverse reazioni da parte di personaggi famosi. Qualche giorno fa ha fatto parecchio discutere il passaggio in cui Selena ha definito la rottura con l’ex Justin Bieber come “la cosa migliore che le sia capitata nella vita“. Negli ultimi giorni sta invece scatenando una serie di polemiche le parole usate durante un’intervista su Taylor Swift. La Gomez ha definito la cantante come la sua unica amica nel settore. Parole che hanno provocato, a quanto pare, la reazione piccata di Francia Raisa.

Quest’ultima, nota per il suo ruolo nella serie La vita segreta di una teenager americana, balzò agli onori della cronaca per un enorme gesto di amicizia nei confronti della ex star di Disney Channel. La Raisa donò il suo rene a Selena aiutandola a superare un difficile momento legato alle complicazioni derivanti dal lupus, il disturbo autoimmune di cui la popstar soffre dal 2013. In seguito alle parole di Selena sulla Swift, Francia ha commentato un post sulla questione e, a quanto pare, ha tolto il follow all’amica. Ora a distanza di qualche giorno dall’accaduto è arrivata anche la replica di Selena Gomez.

Quest’ultima ha lasciato un commento su TikTok a un’utente che ha riassunto la vicenda. “Scusate se non ho menzionato tutte le persone che conosco“, ha sottolineato piccata la Gomez. Anche dalle parole dell’attrice/cantante appare evidente che qualcosa tra lei e la Raisa si sia rotto. Selena ha infatti parlato di “persone che conosco” e non di “amiche”, come per creare una sorta di distacco da Francia. Le prime frizioni tra le due ci furono però già qualche anno fa.

Secondo quanto riportato dai tabloid dell’epoca, Francia decise di tagliare i suoi rapporti con la Gomez accusandola di non aver preso sul serio “ la seconda opportunità che le è stata offerta dalla vita” (dichiarava il tabloid Radar Online).