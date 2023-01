Camila Mendes parla per la prima volta della sua nuova relazione

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 30 Giugno 2021

Cami Mendes Charles Melton Riverdale

Compleanno all’insegna dell’amore per Camila Mendes: l’attrice di Riverdale ha festeggiato in compagnia di Charles Melton

Il compleanno di Camila Mendes

E’ un compleanno all’insegna dell’amore quello di Camila Mendes. Lo scorso 29 giugno l’attrice di Riverdale ha spento 27 candeline e lo ha fatto in compagnia di diversi amici famosi e di Charles Melton. Da ormai qualche settimana si parla di un presunto ritorno di fiamma tra l’interprete di Veronica e quello di Reggie. I due sono stati più volte beccati insieme in compagnia di amici in comune e persino da soli.

Qualche giorno fa la presunta coppia è stata paparazzata insieme a pranzo. Oggi arriva invece una nuova segnalazione dal compleanno della Mendes. L’attrice ha infatti celebrato il suo giorno speciale con diversi volti noti del piccolo schermo. Ai suoi festeggiamenti c’erano infatti Jonathan Daviss di Outer Banks, Maia Reficco e Alisha Boe e Tommy Dorfman di 13 reasons why. Ed è proprio quest’ultimo ad aver regalato l’ultimo indizio sul presunto ritorno di fiamma, postando un video che ritrae Charles Melton al fianco di Camila Mendes.

Nella storia in questione vediamo la Mendes con un bicchiere di spumante in mano ed un vestito bianco. Al suo fianco c’è proprio Charles, che indossa un berretto giallo. Non ci sono perciò più dubbi: Camila e Charles ci stanno riprovando ufficialmente e questo è solo l’ultima di una serie infinita di prove.

Grandi assenti dai festeggiamenti dell’attrice il cast di Riverdale. Tuttavia i protagonisti del teen drama The CW non hanno fatto mancare i propri messaggi d’auguri alla collega/amica.

Ecco cosa hanno scritto

Gli auguri del cast di Riverdale

Sebbene non siano stati fisicamente presenti ai festeggiamenti per il suo compleanno, il cast di Riverdale non ha fatto mancare i propri auguri a Camila Mendes. Partiamo da Madelaine Petsch, che ha postato uno scatto in cui sorride al fianco dell’amica con il messaggio “buon compleanno a questo angelo della Terra“. Lili Reinhart ha invece pubblicato un vecchio TikTok che ha girato in compagnia di Camila sulle note di Fergalicious di Fergie.

Auguri anche da parte di Vanessa Morgan, che ha mostrato uno scatto che ritrae la Mendes in compagnia di suo figlio River e di Lili. Il cast ha da poco terminato le riprese della quinta stagione dello show. Riverdale 5 tornerà il prossimo 11 agosto con gli episodi conclusivi, mentre il debutto della sesta annata è previsto per il prossimo novembre. In questo modo i fan potranno godersi due stagioni consecutive quasi no-stop e verranno ricompensati della lunga attesa.

L’ultima puntata del teen drama risale infatti a fine marzo e per la prima volta nella sua storia lo show tornerà in onda in piena estate. Non ci sono ulteriori indizi invece su cosa accadrà nella seconda metà di stagione e su quale sarà il destino scelto per le coppie più amate. Non ci resta che attendere ancora qualche mese.

