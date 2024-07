Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 2 Luglio 2024

segreti di famiglia

Domenica 7 luglio 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la quarta puntata della serie turca Segreti di Famiglia: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata di Segreti di Famiglia, in onda il 7 luglio2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Èil giorno dell’udienza in cui si deciderà se Cinar verrà trasferito in carcere in attesa dell’inizio del processo. La polizia perquisisce la casa degli Erguvan.

Ceylin convince Eren ad analizzare in via ufficiosa il DNA sugli spazzolini da denti rubati a casa di Ozan, il professore di Inci, e di sua moglie Nurcihan.

La madre di Ceylin non regge di fronte alla realtà, la consapevolezza della morte di Inci la distrugge. Così come il confronto con il dolore suo e dei suoi familiari distrugge Ceylin.

Anticipazioni sulla quarta puntata di Segreti di Famiglia del 7 luglio

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata, nell’episodio 1, al comando di polizia proseguono le indagini. L’interrogatorio di Osman rivela un dettaglio cruciale: la notte dell’omicidio di Inci, l’uomo era in un hotel, in compagnia di Zumrut.

Nell’episodio 2, Ilgaz promette a Cinar di consegnare alla polizia le pasticche trovate in casa. Terrorizzato dalla prospettiva, Cinar stringe un patto con Ceylin.

Nell’episodio 3, Ceylin e suo padre Zafer si confrontano. Ceylin racconta al padre quanto sia stato difficile portare avanti la famiglia senza di lui e lo rimprovera per essere stato anaffettivo verso Inci.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta puntata di Segreti di Famiglia, in onda il 7 luglio 2024.

Dove vedere in streaming la quarta puntata di Segreti di Famiglia

Essendo una serie che va in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Segreti di Famiglia anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo tutti gli episodi.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Segreti di Famiglia vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.