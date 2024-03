Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 29 Marzo 2024

Fiction Mediaset

Venerdì 5 aprile 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della nuova fiction Se Potessi Dirti Addio: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Se Potessi Dirti Addio, in onda il 5 aprile 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

La vita della neuropsichiatra Elena Astolfi viene sconvolta da un incidente nel quale il marito Lorenzo rimane ucciso: è un lutto devastante per lei e le sue due bambine.

Dopo un anno Elena è pronta per riprendere il proprio lavoro in ospedale. Qui le viene assegnato in cura un misterioso ed ostile paziente, soprannominato “Paziente 13″.

L’uomo infatti ha perso la memoria e nessuno è stato in grado di capire chi sia o da dove venga. Durante lo studio del suo caso Elena scopre che è stato ritrovato il giorno dopo la morte del marito e poco distante dal luogo dell’incidente. I due fatti potrebbero essere collegati.

Anticipazioni sulla seconda puntata di Se Potessi Dirti Addio del 5 aprile

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata, la neuropsichiatra Elena Astolfi ha ormai scoperto l’identità del Paziente 13, ma sostiene sia prematuro rivelargliela.

Grazie ai colloqui con le persone che popolavano la vita pre-ricovero dell’uomo, Elena viene a conoscenza di alcuni dettagli privati e professionali.

Nel corso delle sue indagini, Elena scopre anche che Marcello ha subito nella sua vita un tremendo trauma.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata di Se Potessi Dirti Addio, in onda il 5 aprile 2024.

Dove vedere in streaming la seconda puntata

Essendo una fiction di Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Se Potessi Dirti Addio anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo la prima stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Se Potessi Dirti Addio vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.