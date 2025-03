In queste ore, Scarlett Johansson ha rivelato di aver rifiutato una richiesta della Universal, la quale voleva che l’attrice si iscrivesse a Instagram per promuovere il nuovo capitolo di Jurassic World. Ecco perché non l’ha fatto.

Il rifiuto di Scarlett Johansson

Jurassic World – La rinascita è il settimo capitolo del franchise di Jurassic Park e il sequel della pellicola con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Questa volta al centro dell’azione troviamo una serie di nuovi personaggi interpretati da Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey.

Le vicende si svolgeranno cinque anni dopo gli avvenimenti di Jurassic World – Il dominio, in un mondo in cui i dinosauri si sono rifugiati in luoghi remoti e tropicali. Un gruppo di esperti si avventura sull’isola dove tutto ha avuto inizio per trovare tre specie preistoriche il cui DNA potrebbe essere la chiave per salvare milioni di vite umane.

Come abbiamo accennato, nel cast è presente anche Scarlett Johansson la quale ha rilasciato un’intervista a InStyle Magazine in cui ha rivelato di avere ricevuto la richiesta di iscriversi a Instagram. L’attrice, tuttavia, ha spiegato che non si sente a suo agio sui social e ha declinato la proposta della casa di produzione di Jurassic World – La Rinascita:

“Ho ricevuto una mail dalla Universal Pictures e mi hanno chiesto ‘Ti andrebbe di unirti a Instagram in coincidenza con l’uscita di Jurassic World – La rinascita?’. Ricevo molte pressioni per unirmi ai social e questo mi fa pensare. C’è un modo in cui posso farlo rimanendo fedele a me stessa?

Non mi è sembrato possibile. Il lavoro che faccio si basa sulla verità. Questo è l’ingrediente segreto. Quindi, se fossi stata una persona a cui piace stare sui social media sarei sicuramente salita a bordo. Però non lo sono. E penso che il film andrà bene lo stesso”.

Tutto deriverebbe, infatti, dalla volontà della Universal di aumentare la risonanza della pellicola sui social, così che molte più persone vadano a vederla. Scarlett Johansson però è convinta che il film avrà un ottimo riscontro anche senza la sua presenza su Instagram. Avrà ragione?