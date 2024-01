Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 26 Gennaio 2024

Saltburn

Tutti imitano il ballo di Saltburn

Il ballo finale di Saltburn è ormai diventato un cult! L’ultima scena del film diretto da Emerald Finnell e disponibile su Prime Video ha già conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Nelle immagini vediamo Oliver (interpretato da Barry Keoghan) godersi finalmente i risultati del suo folle e machiavellico piano.

Il ragazzo, completamente nudo, balla per i corridoi e le stanze dell’immensa dimora dei Catton che è riuscito a conquistare. Una scena che è riuscita a riportare alla luce un vecchio brano del 2001 di Sophie Ellis-Bextor. Nelle ultime settimane, grazie a Saltburn e a un trend nato su TikTok, Murder on the dancefloor è tornata ad occupare le posizioni più alte in classifica di mezzo mondo.

Una hit che ritorna a fare numeri da grande singolo a distanza di più di 20 anni dalla sua uscita originale. Un fenomeno paragonabile (anche se di portata minore) a quanto accaduto a Running up that hill di Kate Bush dopo Stranger Things 4.

Ma torniamo a Saltburn e a quel ballo finale che ha conquistato tutti. In molti sui social stanno riproponendo quell’iconica danza celebrativa di Oliver accompagnandola al brano della Ellis-Baxtor. Tra chi ha deciso di fare un remake del ballo di Barry Keoghan c’è anche Gerry Scotti.

Il conduttore ha da qualche settimana un suo profilo TikTok, dove si diverte a seguire trend in voga tra la Gen Z. Ed eccolo Gerry mentre volteggia tra i corridoi sulle note di Murder on the dancefloor. Scotti è in buonissima compagnia.

Qualche giorno fa infatti anche Alessandra Amoroso si è cimentata nel ballo finale del film facendo divertire i tanti suoi fan. Insomma, la Saltburn-mania ha davvero conquistato tutti!