Stefano D Onofrio | 5 Gennaio 2023

The White Lotus

La torta speciale per Sabrina Impacciatore

Possiamo affermarlo con assoluta certezza: Sabrina Impacciatore ha conquistato il popolo americano. Nonostante la sua carriera pluriennale, divisa equamente tra tv e cinema, l’attrice ha conosciuto la popolarità oltreoceano solo grazie alla sua partecipazione alla seconda stagione di The White Lotus. Suo il ruolo di Valentina, la rigida manager dell’hotel a 5 stelle di Taormina che fa da cornice alle avventure dei protagonisti. Dopo l’enorme clamore suscitato dallo show, la Impacciatore ha iniziato a fare un vero e proprio tour promozionale nei più prestigiosi salotti americani. Interviste per Jimmy Kimmel o Good Morning America in cui, grazie alla sua esplosiva simpatia, Sabrina è riuscita ad ammaliare gli statunitensi. Le sue chiacchierate televisive sono diventate virali e qualcuno si è persino divertito a raccogliere tutti gli “allora” detti per sbaglio dall’attrice tra una risposta e l’altra.

E questi “allora” ripetuti come un’intercalare non sono sfuggiti neanche a un altro attore dello show, Adam DiMarco. Come raccontato dalla Impacciatore attraverso un post Instagram, l’interprete di Albie le ha fatto recapitare un regalo speciale: una torta in cui troneggia proprio la scritta “allora”. “La mia ultima torta del 2022. Un regalo esilarante di Adam Di Marco (Albie in The White Lotus)“, ha scritto Sabrina Impacciatore nella didascalia che accompagna il post.

Nei vari programmi in cui è stata ospite l’attrice ha raccontato diversi aneddoti legati al set di The White Lotus. Quello che ha conquistato maggiormente il pubblico riguarda l’ormai battuta cult in cui Valentina ha definito Tanya (una straordinaria Jennifer Coolidge) Peppa Pig. Sabrina ha svelato che la frase in questione è stata da lei improvvisata. “Non riusciva a smettere di ridere. È esplosa in questa risata – ha raccontato parlando della Coolidge – E io pensavo ‘oh mio Dio, cosa succederà adesso?’. E tutti quanti ridevano, perciò hanno dovuto chiudere la ripresa. Siamo andati avanti con la scena e io continuavo a pensare: ‘Metteranno questo momento nella scena?‘”.

Non sappiamo se Sabrina sarà confermata anche per la terza stagione del fortunato show HBO. Visto il successo ottenuto però, qualcuno inizia a sospettare che l’avventura a stelle e strisce dell’attrice non sia finita qui…