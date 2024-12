Ryan Murphy sul caso Luigi Mangione

Da quando è esploso il caso di Luigi Mangione tutti hanno inevitabilmente pensato almeno una volta a Ryan Murphy. Sta facendo molto discutere la storia dell’ingegnere accusato dell’omicidio di Brian Thompson, l’amministratore delegato dell’azienda di assicurazioni mediche UnitedHealthcare.

Dopo una serrata caccia all’uomo l’FBI ha fermato il sospettato che, poco prima dell’arresto, era stato avvistato all’interno di uno store di un famoso brand di fast food. Immediatamente Mangione è finito al centro dei social media ma per un motivo alquanto bislacco.

Molti utenti infatti hanno apprezzato l’avvenenza di Luigi, divenuto un vero e proprio idolo delle folle. Fancam, video celebrativi e foto di ogni tipo sono apparsi sui vari social network. Come si inserisce in tutto questo Ryan Murphy? Il geniale produttore è stato più volte accostato da parte dei sostenitori a Mangione.

Sono in tanti a chiedere, tra il serio e il faceto, che l’ideatore di American Horror Story e, più di recente, di Monsters 2, possa raccontare la storia dell’ingegnere che ha catalizzato l’attenzione dei media. A distanza di giorni dall’accaduto, una pagina legata al produttore è intervenuta sulla vicenda.

Ryan Murphy responds to a viral meme joking that he’s having a field day with the Luigi Mangione case: “100 percent!” pic.twitter.com/HOFA38pLxP — The AHS Zone (@AHSZone) December 22, 2024

Un post di una pagina Instagram ha infatti postato lo screenshot che ritrae un ex compagno di scuola di Luigi Mangione che viene intervistato. L’account in questione ironizza sul fatto che c’è materiale per Murphy per una nuova serie. Tra i tanti commenti si fa notare quello della Ryan Murphy Productions, che risponde all’ironico post con il commento “100%“.

Che stia già architettando qualcosa? Che il produttore voglia raccontare questa storia in una delle sue serie antologiche, come American Crime Story? Per ora non ci sono notizie a conferma di questo sogno degli utenti…