Leila Sirianni | 14 Marzo 2024

Ryan Gosling

Ryan Gosling ha ricevuto consigli dalle figlie per la performance agli Oscar

Ryan Gosling ha recentemente rivelato qualche dettaglio in più sulla sua esibizione sulle note di I’m Just Ken agli Oscar del 2024.

Parlando esclusivamente con People alla premiere mondiale di The Fall Guy martedì, la star di Barbie ha rivelato di aver ricevuto alcuni consigli cruciali da un trio decisamente importante per lui.

Stiamo parlando della compagna Eva Mendes e delle loro figlie, Esmeralda Amada, 9 anni, e Amada Lee, 7 anni.

La famiglia dell’attore ha assistito alle prove della performance. Ha così avuto la possibilità di dargli dei feedback, prima del grande evento di domenica scorsa.

È stato fantastico. È stato così divertente perché sono venute alla prova generale il giorno prima e quindi erano in prima fila. Mi hanno dato alcuni consigli e alcune note, tutti ottimi appunti.

Ryan Gosling ha poi ribadito che l’interesse per il ruolo in Barbie è partito sempre vedendo le figlie avere a che fare con la bambola e soprattutto con Ken:

Sono una parte così importante di tutto questo per me… è stato l’interesse delle mie ragazze per Barbie e l’indifferenza per Ken che mi ha coinvolto in questo progetto fin dall’inizio. È stato bellissimo averle lì alla fine.

Ryan Gosling ha rubato la scena alla 96ª edizione degli Oscar con la sua esibizione live di I’m Just Ken. Nonostante ciò, ha perso in favore di What Was I Made For? di Billie Eilish come Miglior Canzone Originale.

L’attore è stato accompagnato sul palco dal co-autore della canzone Mark Ronson, da Wolfgang Van Halen, Slash e un gruppo di Ken, tra cui Scott Evans, Simu Liu, Kingsley Ben-Adir e Ncuti Gatwa.