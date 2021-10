La saga dei film di Harry Potter è ormai una pietra miliare del mondo del cinema, e ha anche contribuito a introdurre una generazione di fan all’affascinante storia dei romanzi. Il cast di queste pellicole ha contribuito a rendere questo progetto uno dei più amati di tutti i tempi, includendo un mix di attori sconosciuti e nomi noti. Tuttavia è sfuggito a questa esperienza Robin Williams, che è stato rifiutato per il ruolo di Remus Lupin.

In una nuova intervista con uno dei registi del franchise, Chris Columbus, viene spiegato che Robin Williams voleva davvero interpretare un ruolo nel franchise. L’attore era interessato a interpretare il ruolo di Remus Lupin, e sebbene loro due avessero lavorato insieme su Mrs. Doubtfire, non ottenne questa parte. Il regista ha rivelato a TotalFilm questa notizia, specificando anche il perché dietro la sua scelta.

“Questo era l’obiettivo: nessun attore americano in questo film. Ho parlato a lungo con Robin Williams, che voleva interpretare Lupin. È stato molto difficile per me dire ‘Sono tutti attori britannici. Non c’è niente che posso fare.'”