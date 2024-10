Rachel Zegler sarà la protagonista del nuovo live action dedicato a Biancaneve e di recente ha raccontato le origini del suo personaggio. L’attrice ha infatti chiarito perché avrà questo nome spiegando che la storia di discosterà rispetto a quella del cartone animato.

La spiegazione di Rechel Zegler sul nome di Biancaneve

Il nuovo live action sul personaggio di Biancaneve verrà rilasciato nei cinema, come sappiamo, a partire da marzo 2025. L’attesa tra i fan della Disney è molta e anche se c’è chi non sta più nella pelle, invece, qualcuno parte prevenuto. A far storcere il naso, per esempio, è la presenza dei 7 Nani in CGI, ovvero creati tramite effetti speciali.

Tuttavia anche la scelta dell’attrice, così come era successo per la trasposizione cinematografica de La Sirenetta, ha creato qualche malcontento. Infatti, Rachel Zegler ha origini colombiane e di conseguenza ha un tono di pelle diverso rispetto a quello della protagonista del cartone animato. A quanto pare lo studio ha trovato il modo per ovviare a tutto ciò e la spiegazione è stata data dalla giovane star hollywoodiana.

Zegler, intervistata da Variety, ha affermato che sarà cambiata la storia delle origini di Biancaneve. Non si chiamerà più così per la sua pelle “bianca come la neve“, ma si prenderà spunto da un’altra versione della favola:

“Prendiamo spunto da un’altra versione della storia che è stata raccontata in passato. Da bambina è sopravvissuta a una tempesta di neve e per tale ragione, in modo da ricordare la sua resilienza, il Re e la Regina l’hanno chiamata Biancaneve. Il punto focale del nostro film, per qualsiasi ragazzo o ragazza, è ricordare quanto siamo forti”.

Il live action con Rachel Zegler verrà distribuito nelle sale statunitensi il 21 marzo 2025, mentre in quelle italiane arriverà il 20 marzo 2025. Voi andrete a vederlo?