Elena Sofia Ricci potrebbe tornare ne I Cesaroni 7

I Cesaroni torneranno su Canale 5, ormai dovrebbe essere ufficiale dopo che il titolo è stato citato anche in occasione della presentazione del palinsesto Mediaset, tenutasi questa estate.

Nel corso dell’ultimo anno se n’è parlato molto di questo atteso ritorno, che i fan sognato da tempo. Eravamo ormai quasi ad un passo dall’inizio delle riprese, ma i piani sono poi cambiati.

Claudio Amendola aveva, infatti, annunciato a TV Sorrisi e Canzoni che la produzione avrebbe preso il via nel mese di novembre, mentre negli ultimi giorni a Il Mattino ha dichiarato:

Il primo ciak a novembre non è confermato. Non voglio parlarne. I Cesaroni scivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore, importanti. Spero veramente che si faccia.

Le ragioni di tale slittamento non sono note, ma nelle ultime ore davidemaggio.it ha azzardato una prospettiva davvero invitante. Potrebbero non esserci solamente ragioni negative dietro tale decisione.

Secondo il sito, infatti, questo rinvio per I Cesaroni 7 potrebbe avere a che fare con Elena Sofia Ricci. Il suo nome non era stato confermato per la nuova stagione. L’attrice aveva già abbandonato la serie quando era ancora in onda, ma forse le cose ora potrebbero cambiare.

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, il desiderio di riavere Lucia nella nuova stagione avrebbe portato a prendere la decisione di rimandare la produzione. gli impegni della Ricci, infatti, sarebbe stati inconciliabili con l’inizio delle riprese a novembre.

Al momento non ci è nulla di certo, comunque. Staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi come si evolverà la situazione. Nel frattempo, Elena Sofia Ricci a fine ottobre tornerà su Rai 1 con la seconda stagione di Fiori sopra l’inferno.