Per festeggiare il suo compleanno Fran Drescher è tornata a indossare alcuni abiti iconici di Francesca Cacace ne La Tata

Fran Drescher è di nuovo Francesca Cacace

Fran Drescher ci ha fatto fare un salto nel passato nel giorno del suo compleanno! Se si pensa a una sitcom simbolo degli anni ’90 una di quelle che ci viene immediatamente in mente è sicuramente La tata.

Per ben 6 stagioni, dal 1993 al 1999, abbiamo seguito con affetto le avventure della bambinaia per caso Fran Fine (che nella versione italiana ha preso il nome di Francesca Cacace) per i tre figli di Maxwell Sheffield, noto impresario di Broadway e produttore.

L’ironia di Francesca, del maggiordomo Niles e delle zie Assunta e Yetta ha trasformato la sitcom in un vero e proprio cult. Da qualche mese l’intera serie è disponibile sul catalogo di Prime Video. Attenzione però: i contenuti sono in scadenza nei prossimi giorni quindi se volete recuperarla avete poco tempo a disposizione.

Nel frattempo Fran Drescher, che ha prestato il volto alla tata per l’intero corso, ha voluto omaggiare quel ruolo che le ha donato fama e ricchezza attraverso un video apparso sul canale TikTok ufficiale della serie. Per festeggiare il suo 67esimo compleanno l’attrice è tornata infatti a indossare alcuni degli abiti iconici di tata Francesca.

Un contenuto che ha ovviamente fatto impazzire i tanti adolescenti di qualche anno fa che sono cresciuti con le avventure de La tata. E, ovviamente, in molti hanno iniziato a chiedere a gran voce la produzione di una serie revival che ci permetta di farci immergere nuovamente nel simpatico mondo creato dallo show originale.

Attualmente però non ci sono progetti ufficiali sulla faccenda. Qualora ci fossero aggiornamenti di ogni sorta saremo però, ovviamente, i primi a comunicarveli.