Ridley Scott, regista de Il Gladiatore 2, ha negato di aver tagliato la scena di un bacio gay dalla versione finale. In tal modo ha smentito le precedenti dichiarazioni di Denzel Washington. Ecco cosa sta succedendo.

La smentita su Il Gladiatore 2

Negli ultimi giorni, Denzel Washington aveva rivelato un retroscena su Il Gladiatore 2 rivelando che la scena di un suo bacio gay era stata tagliata dalla versione finale del film:

“Ho baciato un uomo nel film, ma hanno tagliato la scena, credo abbiano avuto paura. L’ho baciato proprio sulle labbra, ma a quanto pare non erano pronti per quello. L’ho ucciso circa cinque minuti dopo. È Il Gladiatore. È il bacio della morte”.

A distanza di poche ore, però, Ridley Scott ha commentato tutto ciò rilasciando alcune dichiarazioni a Variety. “No, sono stron*ate. Non l’hanno mai fatto. Hanno fatto finta ma non è successo“, ha commentato il regista nel corso della premiere a Hollywood.

Ad aggiungere qualcosa è stato anche il produttore Michael Pruss: “Ci sono state così tante scene che non sono state messe nel nel film. Davvero non è successo niente“. A sostenere le parole del regista, inoltre, troviamo anche Connie Nielsen, che nel film torna a interpretare Lucilla: “Anche la scena del mio lutto è stata tagliata. Non è omofobia. Non c’era spazio“.

Come replicherà Denzel Washington a tutto ciò? Vedremo se nei prossimi giorni l’attore de Il Gladiatore 2 vorrà continuare a dare la sua versione dei fatti oppure preferirà mettere un punto alla questione.

Ricordiamo, infine, che la pellicola è ormai uscita anche in Italia e si trova al cinema dal 14 novembre 2024. Pare che la critica l’abbia accolto in maniera positiva assegnandoli un punteggio del 76% su Rotten Tomatoes. Voi che cosa ne pensate, siete andati a vederlo e vi è piaciuto?