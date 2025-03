Dopo Christoph Waltz anche Renée Zellweger entra a far parte del cast della quinta stagione di Only murders in the building

Anche Renée Zellweger in Only murders in the building 5

La quinta stagione di Only murders in the building continua ad arricchirsi di novità. Anche per la prossima annata infatti la serie Hulu punta su un cast di primo livello pronto a rendere ancora più speciali le storyline raccontate.

Nelle ultime ore è stata annunciata la presenza di Renée Zellweger. A riportare l’indiscrezione è stato Deadline, che però non ha rivelato ulteriori dettagli in merito. Attualmente infatti non si conoscono né informazioni sul ruolo che andrà a svolgere né sulla durata della sua presenza.

Zellweger è tornata poche settimane fa al cinema con Bridget Jones – Un amore di ragazzo, quinto capitolo della saga romantica. Costata circa 50 milioni di dollari, la pellicola ha al momento superato i 120 milioni di dollari di incasso.

Si tratta di un ritorno per l’attrice premio Oscar nel mondo delle serie tv che arriva a distanza di 6 anni di What If. La produzione della quinta stagione di Only murders in the building è iniziata poche settimane fa. Al fianco del confermato trio dei protagonisti formato da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sono previsti diversi innesti importanti.

Oltre a quello di Renée Zellweger c’è infatti l’aggiunta di un altro premio Oscar: Christoph Waltz. A loro si affiancano anche Tea Leoni e Keegan-Michael Key. La quarta annata della fortunata serie Hulu, che tornerà presto in Italia su Disney+, ha potuto contare sulla presenza di altrettanti volti noti del cinema.

Oltre al ritorno di Meryl Streep abbiamo visto Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani e Molly Shannon. La nuova stagione di Only murders in the building si occuperà della risoluzione del caso della morte di Lester, il portiere dell’Arconia.