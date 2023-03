Regé-Jean Page rivela cosa ha imparato da Emma Watson sul set di Harry Potter

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Marzo 2023

Harry Potter

Regé-Jean Page e gli “insegnamenti” di Emma Watson

Non tutti sanno che Regé-Jean Page è apparso, anche se per poco, nella saga di Harry Potter. L’attore ha fatto un cameo in una scena de “I doni della morte – parte 1” ma non risulta neanche accreditato nei nomi del cast. Di recente però l’attore, che ha poi ottenuto una popolarità senza precedenti grazie a Bridgerton, è tornato a parlare di quel momento della sua carriera.

Lo ha fatto durante un’intervista rilasciata per IMDb in occasione dell’uscita di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, nuovo film che lo vede tra i protagonisti nei panni di Xenk Yendar. “All’epoca ero una comparsa e ho colto l’occasione per imparare come lavorano gli attori su palcoscenici enormi“, ha ammesso Page.

In particolare l’attore ha poi ricordato un aneddoto che riguarda Emma Watson, che nella saga cinematografica ha interpretato il ruolo di Hermione Granger. “All’improvviso, l’ho vista nascondere il cellulare sotto i tovaglioli in una scena di matrimonio e ho pensato: ‘Ok, questo è quello che fanno gli attori’. E ho anche visto come il regista interagisce con il set. Fare la comparsa è un ottimo modo per spiare, osservare e imparare“, ha raccontato.

Regé-Jean Page intanto è pronto a tornare sul grande schermo con questo nuovo ruolo. Il film uscirà nelle sale di tutto il mondo a partire dal prossimo 29 marzo. Il cast della pellicola è arricchito dalla presenza di diversi volti: da Chris Pine a Michelle Rodriguez passando per Hugh Grant.

In questi anni Page ha fatto parecchio discutere soprattutto a causa della sua uscita di scena da Bridgerton. Nonostante l’enorme successo della prima stagione dello show Netflix, Regé-Jean ha deciso di non ritornare nei panni del Duca di Hastings.

Una scelta coraggiosa di cui Page non si è mai pentito. In ogni occasione pubblica infatti conferma la sua scelta e rivela di aver preso questa decisione per evitare di restare inglobato a un personaggio per il resto della sua carriera.

Dopo Bridgerton l’attore è apparso nel cast del film Netflix The Gray Man e da tempo il suo nome è tra quelli in lizza per un futuro 007. Sarà lui il nuovo James Bond?