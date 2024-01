News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 16 Gennaio 2024

Queen Charlotte

Queen Charlotte 2 si farà?

Ci sarà un Queen Charlotte 2 dopo l’enorme successo della prima stagione? Questa domanda resterà, ancora per un po’, senza risposta. Il prequel di Bridgerton è stato uno dei maggiori successi dell’anno appena concluso targato Netflix.

Lo spinoff racconta i primi incontri e la nascita della storia d’amore tra la Regina Carlotta, uno dei personaggi più amati della “serie madre”, e di Re Giorgio, suo marito. Un rapporto travagliato soprattutto a causa dei diversi problemi del sovrano, che ha dovuto affrontare in giovane età i doveri che il trono comporta.

Una relazione costruita giorno dopo giorno, ostacolo dopo ostacolo e che ha fortemente appassionato il pubblico. Gli abbonati Netflix hanno promosso con le visualizzazioni il prequel. Queen Charlotte è infatti stato uno dei prodotti più seguiti dell’intero catalogo. Proprio per questa ragione sono tanti i fan che hanno chiesto a gran voce il rinnovo dello show per una seconda stagione.

Ma a che punto siamo? A quanto pare si naviga ancora parecchio a vista perché nulla è ancora ufficialmente in lavorazione. Lo stesso protagonista dello show, Corey Mylchreest, ha rivelato di non essere a conoscenza se Queen Charlotte 2 si farà o meno.

L’attore ha risposto in merito a questa questione a una domanda ricevuta durante un servizio per GQ UK. “Non lo so – dice con convinzione – Qualunque sia la tua conoscenza, probabilmente è superiore alla mia, perché io non ne ho idea“. Forse queste parole non sono esattamente quelle che il pubblico di Bridgerton volevano sentirsi dire.

In queste ore Mylchreest si trova a Milano per partecipare alla settimana della moda. Nel 2023 ha portato anche lo spettacolo teatrale King Lear scritto da William Shakespeare al fianco di Kenneth Branagh. E ogni volta che termina lo spettacolo, Corey incontra diverse seguaci di Bridgerton che gli chiedono domande sul futuro di Re Giorgio.

Un futuro di cui, ci ha tenuto a specificare un’altra volta, non è a conoscenza.