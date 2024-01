Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 15 Gennaio 2024

Un Posto al Sole

Dopo il confronto con Ida, la delusione di Diego si farà sempre più palpabile, ma se il padre cerca di indurlo a riflettere prima di prendere una decisione rispetto alla ragazza, Roberto e Marina sono già pronti a fare a Ida una nuova proposta. La lettera di scuse di Guido, pubblicata sui social, anziché placare gli animi sembra infiammarli ancora di più, ma per il povero vigile la tensione maggiore si respira fra le mura di casa.

