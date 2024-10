Vi siete mai chiesti quando finiranno I Simpson? Lo showrunner Matt Selman ha parlato di questa possibilità e ha posto due condizioni ben precise affinché ciò possa avvenire.

Quando va in onda l’ultima puntata de I Simpson

Negli Stati Uniti, a partire dall’autunno del 2024, va in onda la stagione numero 36 de I Simpson. La famiglia capitanata da Homer fa compagnia agli spettatori di tutto il mondo dal 1987 e non ha mai smesso di far ridere con la sua comicità dissacrante e fuori dagli schemi.

Dopo tutto questo tempo, però, c’è chi si domanda quando finiranno I Simpson e quando andrà in onda l’ultimo episodio in assoluto. A rispondere a tutto ciò, nel corso di un’intervista con People, ci ha pensato lo showrunner Matt Selman. Quest’ultimo ha posto due condizioni ben precise: la prima riguarda il calo degli ascolti e la seconda la morte di uno dei doppiatori principali.

Poi ha aggiunto: “Sono in fase di negazione, non ci voglio nemmeno pensare. Quindi farò così“. Ma non finisce qui, perché ha aggiunto che l’ultimo episodio non dovrà avere tanti fronzoli ma dovrà sembrare una puntata come tante altre, così da non spezzare gli equilibri della serie:

“Spero sia un episodio normale, che non faccia l’occhiolino agli spettatori. Una grande storia famigliare. Una trama che sia spiritosa, coinvolga la famiglia e che non dia l’impressione di star chiudendo un ciclo. Così come non voglio che sembri una conclusione o che si parli direttamente con il pubblico”.

Speriamo, così come tutti i fan, che la fine per I Simpson arrivi il più tardi possibile. Ad oggi non sembra esserci alcun segno di cedimento e possiamo stare tranquilli, con la certezza che anche nei prossimi anni ritroveremo i simpatici personaggi tutti gialli sul piccolo schermo.