Leila Sirianni | 8 Luglio 2024

Bridgerton Maxton Hall My Lady Jane

Abbiamo raccolto i titoli del momento, tra Netflix e Prime Video, per un divertente quiz con cui trascorrere qualche minuto per chi magari è già in vacanza, sotto l’ombrellone, o per chi vuole staccare un secondo dal lavoro.

Bridgerton, Maxton Hall e My Lady Jane sono le serie TV selezionate e tutte includono una ship che ha letteralmente travolto i fan: quale coppia sei tu tra i Polin, Ruby/James e Jane/Guildford?

Scoprilo con il nostro quiz!