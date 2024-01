Pierpaolo Spollon e la new entry Giacomo Giorgio presentano le novità di Doc 3 – INTERVISTA

Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 11 Gennaio 2024

Doc Nelle Tue Mani Interviste

Parlano Pierpaolo Spollon e Giacomo Giorgio

Una nuova stagione e tante novità, a partire da un nuovo specializzando. Parte giovedì 11 gennaio su Rai Uno la terza stagione di Doc – nelle tue mani. Pierpaolo Spollon tornerà a indossare il camice di Riccardo Bonvegna. Tra le new entry del nuovo ciclo di episodi troveremo anche Giacomo Giorgio, che vestirà i panni del nuovo specializzato Federico Lentini.

Riccardo rappresenterà una sorta di mentore per Federico, un po’ come Doc lo è stato per lui. “La figura del mentore è fondamentale per i ragazzi in qualsiasi ambito lavorativo. Io sono stato fortunato perché ho avuto Luca Argentero come mentore, Giacomo è stato sfortunato perché ha avuto me“, ironizza Pierpaolo Spollon.

“Ma appunto per questo Federico corregge il tiro e vuole Doc come mentore“, continua Giorgio. Durante l’intervista abbiamo poi parlato del remake statunitense del medical drama, per cui proprio in questi giorni è stata scelta l’attrice protagonista. “Io so che Giacomo dirà Timothée Chalamet, io invece vorrei Paul Dano“, risponde Spollon quando gli chiediamo di trasformarsi in un ufficio casting e scegliere gli attori che potrebbero interpretare i loro personaggi. E chi sognano di vedere come guest star della serie? Scopritelo nel video. Qui di seguito l’intervista completa.