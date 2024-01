Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro: Doc 3, tra ricordi e scelte – INTERVISTA

Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 11 Gennaio 2024

Doc Nelle Tue Mani

Intervista a Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro

Il passato ritorna prepotentemente a galla e i ricordi non saranno sempre piacevoli. Ai blocchi di partenza la terza stagione di Doc – nelle tue mani, che prende il via giovedì 11 gennaio su Rai Uno.

Il protagonista assoluto del medical drama più amato della tv italiana sarà ancora una volta Luca Argentero, che torna a vestire i panni del primario Andrea Fanti. Al suo fianco ritroveremo anche Matilde Gioli e Sara Lazzaro, rispettivamente interpreti di Giulia Giordano e Agnese Tiberi.

Una stagione di svolta per i tre personaggi, chi impegnato a fare i conti con il proprio passato (Doc e Agnese) e chi con le decisioni da prendere per il proprio futuro lavorativo e personale (Giulia). Certezza granitica anche di questa nuova annata sarà il triangolo amoroso che vede Fanti ancora al centro.

“Per una buona metà di stagione Agnese passerà dei brutti momenti con i telespettatori di Doc – si sbilancia Argentero – non sarà ben vista. Secondo me il team Giulia esulterà mentre il team Agnese sarà un po’ in difficoltà. Avrete ovviamente delle sorprese“.

“La risposta semplice e scontata non è mai quella giusta“, aggiunge la Lazzaro. Una chiacchierata che è stata un’occasione per chiedere ai tre interpreti un commento sul successo internazionale di due ex protagoniste di Doc, Simona Tabasco e Beatrice Grannò, grazie a The White Lotus 2.

“Io l’ho visto, penso sia un prodotto molto accattivante. Io sono molto orgogliosa di Beatrice Grannò, ogni tanto le mando dei vocali dicendole ‘Mommy is proud’. Sono molto contenta per entrambe“, ha dichiarato la Lazzaro.

Abbiamo poi chiesto a Luca, Giulia e Sara di trasformarsi in ufficio casting e di scegliere gli attori che vorrebbero nei panni dei loro personaggi nel remake statunitense (già annunciato) di Doc – nelle tue mani. Qui di seguito il video dell’intervista completa.