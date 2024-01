Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 11 Gennaio 2024

Imma Tataranni

Imma Tataranni 4 ultima stagione?

Imma Tataranni 4 sarà l’ultima stagione della fiction? Questo è il dubbio che sta risuonando nella testa dei fan della serie dopo un’intervista rilasciata da uno dei protagonisti. La serie è diventata una delle più amate proposte di Rai Uno degli ultimi anni.

A decretare il grande seguito della fiction è senza ombra di dubbio un cast stellare. Vanessa Scalera guida un gruppo di attori protagonisti di eccezione che conta eccellenze come Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso, Barbara Ronchi e Alessio Lapice. Ed è proprio quest’ultimo che sta facendo tremare i tanti fan del simpatico sostituto procuratore.

Chi segue la serie ha imparato ad amare negli anni la storia tra la Tataranni e Calogiuri, un giovane maresciallo dei carabinieri che collabora con la donna durante le indagini. Al termine della terza stagione, andata in onda lo scorso ottobre, i telespettatori hanno assistito a un appassionante bacio tra i due.

Ma come proseguirà la storia nella prossima stagione già confermata? Imma Tataranni 4 sarà l’ultima stagione? Una recente intervista rilasciata da Alessio Lapice, interprete di Calogiuri, a Il Messaggero ha insinuato il dubbio nei fan.

“Tataranni è un progetto a cui sono legato e che mi ha dato tantissimo, ma l’impegno è grande e certamente esclude altro – ha spiegato Lapice – c’è la voglia di fare ancora una stagione insieme, che è la quarta. Ma sul futuro ci penso. E non solo io, credo tutti“.

Parole, queste, che hanno scatenato le teorie dei fan. Lapice uscirà di scena durante la quarta annata? Come terminerà la storia tra Imma e Calogiuri nel caso? “Come tutte le grandi storie d’amore, o ti sposi o ti saluti“, ha risposto laconicamente l’attore.

Non sappiamo per ora quali sono le intenzioni della Rai e se Imma Tataranni 4 sarà davvero l’ultima stagione della serie. Quel che è certo è che la fiction è uno dei più grandi successi della tv di Stato degli ultimi anni, quindi con probabilità la volontà è quella di proseguire la storia della simpaticissima magistrato ancora per un po’…