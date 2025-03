Wicked: perché agli Oscar non è stato candidato tra le migliori canzoni originali

Nonostante Cynthia Erivo e Ariana Grande abbiano dato vita a un’incredibile performance di Defying Gravity per aprire la cerimonia degli Oscar 2025, il brano di Wicked non è stato candidato come Migliore canzone originale.

Se vi state chiedendo perché l’Academy non ha candidato il film in questa categoria, dove ha trionfato Emilia Perez, il motivo è che i brani non erano idonei per alcun premio perché non erano stati scritti appositamente per il film. Infatti esistevano già come parte del musical teatrale, e non sono originali.

Per questo quindi hit come Popular, Defying Gravity, The Wizard And I o What is This Feeling non sono entrati nella cinquina dei brani candidati. Invece sono entrati in nomination “El Mal” e “Mi camino” di Emilia Pérez. Anche “The Journey”, The Six Triple Eight; “Like a Bird”, Sing Sing e “Never Too Late”, Elton John: Never Too Late erano in lizza.

Tuttavia, ci saranno due nuove canzoni originali in Wicked: For Good, la seconda parte del film in arrivo l’anno prossimo. Infatti avremo un nuovo brano per Elphaba, scritta da Cynthia Erivo e dal compositore Stephen Schwartz) e un’altra per Glinda.

L’uscita di Wicked: For Good è prevista per novembre 2025, quindi è probabile che una, o forse entrambe, queste canzoni saranno nominate per la cerimonia dell’anno prossimo. Vedremo anche Cynthia Erivo e Ariana Grande nuovamente candidate nelle rispettive categorie di Miglior Attrice e Miglior Attrice non Protagonista? Lo scopriremo nei prossimi mesi, in vista degli Oscar 2026.