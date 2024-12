Nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination ai Golden Globes e gli appassionati hanno notato anche la presenza della seconda stagione di Squid Game nonostante questa debba ancora essere rilasciata da Netflix.

Squid Game 2 ai Golden Globes

Il 26 dicembre 2024 uscirà su Netflix la seconda attesissima stagione di Squid Game. Dopo diversi mesi, quindi, il terribile gioco a premi torna con la promessa di essere ancora più violento e sadico che mai. Gli spettatori non vedono l’ora di sapere che cosa accadrà al protagonista e a tutti i nuovi personaggi, ma nel frattempo concentriamoci su un altro dettaglio.

I più attenti, infatti, hanno notato che nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination ai Golden Globes. Tra queste, all’interno della categoria di Migliore Serie TV dell’anno appare anche Squid Game 2. Come è possibile che possa già concorrere nonostante gli episodi non siano ancora stati resi disponibili?

Prima di tutto bisogna specificare che tutte le serie TV possono sperare di essere nominate se presentate entro il 31 dicembre. Inoltre, la critica ha già avuto accesso alla stagione completa e le recensioni sono ottime. Per farvi qualche esempio, Aayush Sharma di Game Rant ha commentato, come riporta anche Slash Film:

“La stagione 2 è un capolavoro dove la posta in gioco si fa più alta mentre ci immergiamo nella psiche umana. La trama interseca alla perfezione sequenze d’azione e giochi mentali. Lee Jung-Jae è magnifico. Più grande e migliore”.

Ecco perché Squid Game 2 è stata nominata come Migliore Serie TV dell’anno ai Golden Globes senza neanche ancora aver debuttato su Netflix. Adesso non ci resta che attendere il 26 dicembre 2024 per poter finalmente goderci lo show che milioni di telespettatori stanno attendendo ormai da diversi mesi.