Lo avevamo già visto nel secondo capitolo, ma è ancora più evidente in Terrifier 3 che Sienna riesce a guarire da ferite anche molto gravi. Perché succede? La risposta l’ha data il regista Damien Leone. Attenzione agli spoiler!

Terrifier 3, perché Sienna guarisce dalle ferite?

Il finale di Terrfier 3 ha lasciato il pubblico spiazzato e adesso non i fan non vedono l’ora di scoprire che cosa li attenderà nel (non ancora conferma ufficialmente) quarto capitolo della saga. Un dettaglio che è stato mostrato con molta attenzione è il fatto che Sienna riesce a guarire velocemente dalle ferite, esattamente come Art il Clown.

Tutto ciò li rende, per qualche motivo ancora non ben chiaro, connessi e tutto questo si spera venga approfondito prossimamente. Il regista Damien Leone, durante il commento sul secondo film ha spiegato che Art è guidato da una forza maligna, mentre Sienna da una forza divina. La protagonista era a tutti gli affetti umana fino di Terrifier 2, ma le cose sono cambiate nel momento in cui è annegata nella struttura piena d’acqua. Questo quanto riportato anche da ScreenRant:

“Non diventa questo divino super umano fino a quando non viene uccisa per poi resuscitare. A questo punto gioca sullo stesso piano di Art. Ma lei è superiore…

Di conseguenza la vediamo in una fantastica e classica sequenza di resurrezione. Una mossa molto potente. Si capisce che sta ricevendo tutta l’energia che il Divino ha da offrirle”.

Tutto ciò, quindi, spiega perché Sienna riesce a guarire così in fretta dalle ferite in Terrifier 3. Inoltre, potrebbe anche chiarire il motivo per il quale Vicky non riesce a possederla mentre è legata alla sedia. Non c’è solo la volontà di proteggere i propri cari, ma anche un potere più alto che la aiuterebbe. Per saperne ancora di più, tuttavia, non ci rimane che aspettare la conclusione della saga.