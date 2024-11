In queste ultime ore il regista Damien Leone ha commentato i rumor in merito alla vera identità di Art il Clown. Ecco chi potrebbe essere davvero l’assassino nella saga di Terrifier.

Terrifier 3 è approdato finalmente anche in Italia e, così come negli Stati Uniti, sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico. Nonostante le scene molto violente, infatti, la pellicola diverte gli spettatori e la storia sta appassionando sempre di più. Tanto che i fan si stanno ponendo diversi interrogativi, ai quali Damien Leone ha tentato di dare una risposta.

Tra questi, per esempio, chi potrebbe essere Art il Clown e quale potrebbe essere la sua vera identità. Diversi utenti del web, per esempio, sono convinti che si tratti del padre di Sienna. Per il momento, sappiamo solamente che è stato il papà (quando Sienna era ancora una bambina) a disegnarla vestita da guerriera angelica come visto nel secondo capitolo della saga. Ancora non è chiaro, però, come mai il padre fosse colpito da queste visioni.

Ma Art il Clown potrebbe essere il papà della protagonista? A rispondere, come anticipato poc’anzi, è stato il regista durante un’ospitata al Monster-Mania Con. Ai microfoni di ScreenRant ha dichiarato:

“La teoria che mi piace meno è che tutti pensino che Jason sia Art. Che il padre di Sienna sia Art il Clown. Però, voglio dire, è una teoria. Non saprete nulla fino a quando la saga non giungerà a una conclusione definitiva”.

Il regista di Terrifier non ha escluso la possibilità ma non l’ha nemmeno confermata. Per sapere la verità, ovvero il motivo per il quale l’eroina e il killer sono collegati tra loro, dovremo attendere la fine della storia. Questa potrebbe concludersi con il quarto capitolo ma vi terremo aggiornati.