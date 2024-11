La Mattel ha stampato, per sbaglio, il link di un sito per adulti sulle confezioni delle bambole ispirate al film Wicked

Alcuni fan hanno fatto notare che sulle confezioni delle bambole ispirate al film Wicked è stato stampato il link di un sito per adulti. Ecco tutto ciò che sappiamo sull’errore fatto dalla Mattel, azienda produttrice.

L’errore sulle bambole ispirate a Wicked

La linea di bambole ispirate al film Wicked è stata segnalata come ‘Not Safe For Work‘, che si tradurrebbe letteralmente in ‘non adatta per il lavoro‘. Ma che cosa è successo? Alcuni fan hanno notato che sulle confezioni è stato stampato, per sbaglio, un link non idoneo ai bambini. Questo infatti riportava a un sito per adulti e non alla pagina promozionale della pellicola con protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo.

LEGGI ANCHE: Whoopi Goldberg dà un aggiornamento su Sister Act 3 dopo la morte di Maggie Smith

Viste le così tante segnalazioni, ovviamente, l’azienda produttrice non è potuta rimanere in silenzio e ha diramato un comunicato ufficiale. Ieri sera infatti la Mattel, come riporta anche Deadline, ha chiarito la situazione rivelando che saranno presi dei provvedimenti per salvaguardare tutti i più giovani e le loro famiglie:

“La Mattel è stata avvisata dell’errore di stampa sulla linea di bambole ispirate a Wicked, principalmente vendute negli Stati Uniti. Ci dispiace moltissimo per l’inconveniente e provvederemo a rimediare quanto prima.

Avvisiamo i genitori che il sito riportato sulle confezioni non è appropriato ai bambini. Coloro che hanno già acquistato il prodotto devono disfarsi della confezione o oscurare il link. Il servizio clienti rimane a disposizione per qualsiasi informazione”.

Insomma, il disguido verrà sicuramente risolto con il ritiro di tutte le bambole non ancora vendute e la vendita di una nuova linea corretta. Sicuramente questo errore accidentale ha indispettito molti acquirenti, ma ha anche strappato un sorriso a diversi utenti del web.

Adesso, non ci resta che attendere l’uscita del film Wicked in Italia il 21 novembre 2024, consapevoli che si potrà vedere sia in versione originale sottotitolata sia doppiata integralmente (comprese le canzoni).