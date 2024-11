Nei giorni scorsi è stato annunciato che le avventure dei Pogues termineranno con il prossimo ciclo di episodi. In queste ore, invece, gli autori hanno spiegato perché Outer Banks finisce con la quinta stagione.

Outer Banks finisce con la stagione 5

Fino a pochi giorni fa i fan della serie TV Netflix si chiedevano se la season 5 sarebbe stata prodotta e oggi sappiamo che la risposta è affermativa. La piattaforma streaming lo ha annunciato tramite un lungo comunicato pubblicato sui propri social e di lì a poco anche il protagonista Chase Stokes ha scritto un messaggio per gli spettatori.

Questo perché la quinta stagione di Outer Banks sarà anche l’ultima e le avventure dei Pogues si concluderanno per sempre. Come riporta anche il sito Netflix Tudum, infatti, i creatori dello show hanno spiegato perché hanno deciso di chiudere le storie dei protagonisti adesso:

“Fin dall’inizio abbiamo immaginato un mistero che avrebbe portato a un ciclo di avventure da cinque stagioni, tra amicizie e cacce al tesoro. La season 5 sarà l’ultima e pensiamo che sarà anche la migliore”.

Inoltre, i creatori hanno spiegato di aver sempre avuto in mente l’ultima inquadratura del finale. Gli spettatori si domandano quale sarà e hanno ipotizzato che potrebbe essere un momento in cui tutti gli amici si abbracceranno contemplando l’orizzonte mentre aspettano nuove avventure. Oppure, potrebbe trattarsi di un finale durante il quale le loro strade si separeranno per vivere vite diverse.

Per scoprire che cosa accadrà, ora che sappiamo perché Outer Banks finisce con la quinta stagione, dovremo attendere ancora qualche tempo. La messa in onda su Netflix potrebbe avere inizio solo alla fine del 2025 o all’inizio del 2026. Ovviamente, come al solito, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Nel frattempo, vi ricordiamo che il 7 novembre 2024 esce la seconda parte della quarta stagione.