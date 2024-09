Vi siete mai chiesti perché Beetlejuice è scritto Betelgeuse nei film?

Michael Keaton è tornato a vestire i panni del bio-esorcista Beetlejuice nel sequel del film di Tim Burton. Il film ha visto il ritorno di diversi personaggi dell’amata commedia del 1988, anche se dopo tutti questi anni in molti si fanno ancora la stessa domanda. Perché Beetlejuice è scritto Betelgeuse nel film? Qual è il vero nome del protagonista di questa storia?

Come ci rivela il titolo del film originale, e anche del sequel, lo spirito è conosciuto nella cultura popolare come Beetlejuice, ma nelle scene di entrambi i film il suo nome è sempre scritto in modo diverso, ovvero Betelgeuse.

A oggi non c’è una spiegazione definitiva dietro questa incongruenza, ma a quanto pare la Warner Bros, per questioni di marketing, ha stabilito che Betelgeuse poteva essere pronunciato foneticamente in diversi modi, mentre Beetlejuice era più facile da pronunciare. Così il titolo definitivo è stato cambiato in Beetlejuice, facilitando la lettura e la pronuncia del nome del protagonista.

Il nome Beetlejuice riprende poi la scena del film originale in cui lo spirito spiega al Lydia Deetz come si chiama. Per farlo mette in piedi un gioco di sciarada, dove le mostra prima uno scarafaggio (beetle in inglese), e poi del succo (juice in inglese). Così la ragazza capisce il nome del fantasma, o almeno la sua pronuncia.

Secondo una seconda teoria sostenuta da molti fan invece il motivo per cui Beetlejuice è scritto Betelgeuse in tutte le scene dei due film, è perché lo spirito non può dire il suo nome, e quindi cerca modi alternativi per scriverlo. Anche nell’Aldilà gli altri fantasmi non vogliono rischiare di nominarlo, così ovunque il suo nome è riportato in modo errato.

Quale teoria vi piace di più riguardo lo spiritello porcello Beetlejuice/Betelgeuse?

Vi ricordiamo che il sequel Beetlejuice Beetlejuice è attualmente al cinema.