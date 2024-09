Scopriamo perché in Beetlejuice Beetlejuice non ci sono Adam e Barbara Maitland, interpretati nell’originale da Alec Baldwin e Geena Davis

Perché Adam e Barbara Maitland non sono tornati in Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice vede il ritorno molti dei personaggi iconici del film originale, ma alcune assenze importanti non passano inosservate. Siamo qui per spiegarvi perché Geena Davis e Alec Baldwin non tornano nel sequel per interpretare Barbara e Adam Maitland.

Nel primo film una coppia che muore tragicamente all’inizio della storia, rimanendo intrappolata come fantasmi nella loro casa. Quando una nuova famiglia vi si trasferisce, i Maitland ricorrono all’aiuto di Beetlejuice, un demone pericoloso, per spaventarli e farli andare via.

Mentre personaggi come Beetlejuice (Michael Keaton), Lydia (Winona Ryder) e Delia (Catherine O’Hara) tornano nel sequel diretto da Tim Burton, Barbara e Adam Maitland non sono presenti.

La risposta riguardo la loro assenza arriva da Lydia nel sequel, che accenna al fatto che i Maitland abbiano trovato una “scappatoia” per lasciare la casa e “andare avanti”. Sebbene non sia chiarito come questo sia successo, si può presumere che abbiano finalmente raggiunto l’Aldilà, trovando la pace.

Il regista Tim Burton ha spiegato in un’intervista a People che la decisione di non includere i Maitland è stata intenzionale. “Non volevo semplicemente riempire caselle. Anche se erano una parte fondamentale del primo film, mi volevo concentrare su altre tematiche“, ha chiarito il regista.

Alfred Gough, co-sceneggiatore del film, ha confermato a EW che una prima versione della sceneggiatura includeva un cameo dei Maitland, ma l’idea è stata scartata. “Il problema è che sono fantasmi“, ha detto, “dovrebbero avere ancora 35 anni, cosa che oggi non sarebbe possibile“.

A inizio 2024, Geena Davis aveva confermato che non sarebbe tornata nel ruolo di Barbara Maitland, spiegando che, secondo la sua teoria, i fantasmi non invecchiano, e quindi sarebbe incoerente ripresentare i suoi personaggi. Alec Baldwin invece non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua assenza dal sequel.

Il nuovo film, Beetlejuice Beetlejuice, segue Lydia e sua figlia adolescente Astrid (interpretata da Jenna Ortega) che, tornate a Winter River dopo tre decenni, si trovano nuovamente a interagire con il mondo dei fantasmi. Oltre ai volti noti del cast originale, il sequel include nuove star come Willem Dafoe, Justin Theroux, Monica Bellucci e Danny DeVito.

Il film è attualmente nelle sale cinematografiche di tutta Italia.