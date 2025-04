A pochi giorni di distanza dalla messa in onda, Pedro Pascal ha commentato la morte del suo personaggio in The Last of Us 2

Nel secondo episodio di The Last of Us 2 il pubblico ha assistito a una scena straziante: la morte di Joel, interpretato da Pedro Pascal. Ecco le parole dell’attore.

I fan del videogioco erano pronti a questo momento mentre tantissimi altri spettatori, che hanno cominciato a guardare la serie TV senza alcun background, sono rimasti sconvolti. Il personaggio di Joel è stato ucciso da Abby alla fine del secondo episodio di The Last of Us 2 e i fan sono rimasti devastati.

A parlare dell’accaduto è stato lo stesso Pedro Pascal, il quale si è detto consapevole della sorte del suo personaggio già da svariato tempo. Non ne ha mai parlato con la produzione ma era qualcosa di già scritto perché l’intenzione era di rimanere fedeli al videogame:

“Non hanno detto ‘Ehi, ti faremo fuori all’inizio della stagione 2’. Ma sapevamo tutti che saremmo stati fedeli al materiale del videogioco. Era solo una questione di quando e come.

Ho rispetto per l’amore che le persone provano verso un videogioco, una serie TV o un libro. Succede anche a me di tirare un libro da una parte all’altra della stanza quando la storia ha un profondo impatto in me. È profondamente doloroso ma anche un traguardo dal punto di vista della narrazione”.

Pedro Pascal, parlando sempre con Entertainment Weekly, ha anche specificato di non riuscire ancora a credere di non far più parte del cast. Questo pensiero lo rattrista molto:

“Sono nella fase della negazione. Più cresco e più finisco in questo sentimenti ogni volta che qualcosa finisce. Sarò per sempre legato ai membri di questa esperienza e dovrò vederli in altre occasioni. Non come Joel in The Last of Us. Non ci penso spesso perché mi rende triste”.

Non ci resta che continuare a guardare per scoprire che cosa succederà ad Ellie dopo questo tragico evento.