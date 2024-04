Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 8 Aprile 2024

L’attore Oliver Stark di 911 ha risposto ai commenti contro il coming out e il bacio del suo personaggio, Buck, nella serie di ABC

Oliver Stark, interprete di Evan “Buck” Buckley in 911, ha criticato i troll online che si sono messi a contestare il coming out del suo personaggio e il bacio gay dell’ultimo episodio.

Recentemente, nella serie ABC il giovane vigile del fuoco ha realizzato che i suoi sentimenti per l’amico Tommy (Louis Ferrigno Jr.) andavano oltre la semplice amicizia. La scena si è conclusa, come detto, con un bacio.

Dopo essere entrato in contatto con alcune reazioni del pubblico, l’attore ha condiviso una riflessione nelle sue storie Instagram:

Lusingato e sopraffatto dalla reazione positiva alla trama di Buck. Ho letto così tanti dei vostri messaggi e non potrei essere più orgoglioso.

Oliver Stark ha poi continuato rivolgendosi a colore che invece non ha avuto parole carine da spendere sulla strada intrapresa da Buck in 911:

Se fate parte del gruppo più piccolo di persone che commentano sotto ai miei post di come questo abbia rovinato lo show, vorrei che voi sappiate che sinceramente non mi importa. Questo è uno spettacolo sull’amore e sull’inclusione. Ha presentato relazioni queer fin dall’inizio, incluso un bellissimo matrimonio tra due donne nere, interpretate da due delle migliori attrici che abbia mai visto.

A quel punto, l’attore ha concluso il proprio sfogo, invitando le persone contrarie a questa svolta a riflettere sulla serie in generale e a smettere senza problemi di seguire 911 e lui stesso, senza bisogno di fare grandi annunci:

Se il fatto che un altro personaggio scopra un nuovo aspetto della sua sessualità e realizzi la sua bisessualità è per voi motivo di rottura, temo abbiate perso completamente il punto dello show. Non siete obbligati ad annunciare la vostra partenza.

Il bacio è stato una sorpresa per i fan non solo perché segnava la prima volta che il personaggio di Oliver Stark era sentimentalmente coinvolto con un altro uomo, ma anche quest’altro uomo non era il suo migliore amico, Eddie (Ryan Guzman).

I fan da tempo speravano che qualcosa potesse succedere tra i due. Parlando con Variety, l’attore ha rivelato che è stato interpellato sul percorso di Buck dal co-creatore Tim Minear. I due hanno lavorato insieme per creare la trama.

