Il racconto di Nicole Wallace

Ci sono alcuni retroscena accaduti sul set di È colpa tua che, purtroppo, probabilmente non vedremo mai. Ha debuttato lo scorso 27 dicembre su Prime Video il secondo capitolo della saga È colpa mia, ispirata agli omonimi romanzi di Mercedes Ron.

Protagonisti della storia sono ancora una volta Nicole Wallace e Gabriel Guevara, che tornano a vestire i panni di Noah e Nick. Nel primo film abbiamo conosciuto la storia della giovane, che si è trasferita a casa del ricco marito di sua madre imbattendosi nel figlio di lui.

Dopo un astio iniziale, tra dispetti e litigi, Noah e Nick hanno seppellito le asce di guerra e si sono innamorati. In È colpa tua nuovi ostacoli mineranno la loro complicità e quel sentimento che ha permesso al film di diventare uno dei più visti di sempre sulla piattaforma.

In questi giorni i protagonisti stanno presentando il secondo capitolo in lungo e in largo. E in occasione di una delle tante interviste rilasciate Nicole Wallace ha raccontato alla versione spagnola di US Weekly alcuni retroscena dal set.

L’attrice ha infatti svelato un momento divertente accaduto durante le riprese. Un giorno si è svegliata con un’enorme puntura di zanzara sul labbro e un’altra nell’occhio. Proprio per questa ragione Nicole ha girato una delle scene presenti nel secondo film con il volto visibilmente gonfio. Ma non è finita qui.

Sempre Wallace ha raccontato che, nel girare la scena di una rissa ha inavvertitamente sferrato un vero colpo ai danni del co-protagonista Gabriel Guevara lesionandogli una mano. “Non sono mai andata dal medico, ma mi ha fatto un male cane“, ha ammesso Nicole.

L’attrice ha anche parlato dell’evoluzione del rapporto tra Noah e Nick dichiarando che in È colpa tua sarà mostrato “un rapporto più maturo, dopo un anno insieme, con meno tensione iniziale e più complicità“.