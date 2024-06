News e anticipazioni

Nicola Coughlan e Luke Newton nel corso degli anni

Pronti a fare un salto indietro nel tempo con Nicola Coughlan e Luke Newton? I due attori hanno conquistato il ruolo di protagonisti in questa terza stagione di Bridgerton. La storia d’amore tra Penelope e Colin ha conquistato il pubblico, che ha particolarmente apprezzato l’evoluzione del rapporto tra i due.

A colpire è stato anche il forte legame tra i rispettivi interpreti. Nel corso delle settimane Nicola e Luke hanno dimostrato di essere molto affiatati e legati. Qualche giorno fa la Coughlan ci ha fatto fare un salto nel tempo e ci ha riportato al set della prima stagione della serie.

Era il 25 dicembre del 2020 quando su Netflix approdava per la prima volta una serie che avrebbe ottenuto numeri record per lo streaming. All’epoca Penelope e Colin erano personaggi di supporto in una stagione focalizzata sulla storia d’amore tra Daphne e Simon.

Eppure quell’amicizia e quel sentimento d’amore non corrisposto aveva già iniziato a trovare un forte fandom in supporto. In occasione dell’uscita della seconda parte di Bridgerton 3, Nicola Coughlan ha deciso di regalarci un throwback di non poco conto.

Nel primo selfie vediamo Nicola e Luke sul set delle prime puntate in assoluto della serie. Nel secondo scatto ci sono invece i due attori sul set dell’ultimissima stagione, quella che li vede protagonisti.

In una recente intervista rilasciata a Men’s Health, Newton ha parlato del suo rapporto con Nicola. “Non riesco a immaginarlo. È questo il punto: non riesco a immaginare di vivere questa esperienza con nessun altro“, ha dichiarato rispondendo alla domanda “E se finiste per odiarvi a vicenda?“.