Stefano D Onofrio | 18 Giugno 2024

Bridgerton 3, il finale Polin

Un dettaglio nel finale di Bridgerton 3 che riguarda i Polin diverge in maniera clamorosa rispetto a quanto scritto nei romanzi di Julia Quinn. Ma prima di entrare nel merito della questione vi facciamo la nostra solita raccomandazione.

Se non avete ancora terminato la visione della terza stagione, vi consigliamo di non proseguire con la lettura del pezzo: potrebbero esserci spoiler non graditi. Nel finale di stagione Penelope e Colin si sposano e, a distanza di qualche mese dalle nozze, hanno il loro primo figlio.

Il bambino è un maschietto e assume perciò il titolo di Lord Featherington, visto che entrambe le sorelle di Pen diventano madri di due bambine. La scelta di variare il sesso del primo figlio dei Polin è stata presa della showrunner.

Jess Brownell ha spiegato le motivazioni nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa per Glamour. “Sì, nel libro hanno prima una bambina, che chiamano Lady Danbury. Il libro presenta Lady Danbury molto più di quanto sia stato possibile fare nella serie, anche se abbiamo cercato di renderle omaggio in alcuni momenti“, ha spiegato.

“Per noi, nella terza stagione, è stato il finale perfetto per la corsa agli eredi, con Penelope che ha vinto sulle sue sorelle dopo tutto quello che ha passato. Il fatto che abbia avuto il bambino significa anche che ora è la madre dell’erede, il che significa che potrà trasferirsi a casa Featherington. E in pratica, per noi, potremo tenere i nostri set. Così si prendono molti piccioni con una fava“, ha poi concluso la Brownell.

La showrunner ha fatto riferimento alla forte amicizia che, nei libri, esiste tra Lady Danbury e Penelope. “Adoro il legame tra Penelope e Lady Danbury nel libro. Ci sembrava di aver assistito a due stagioni in cui Lady Danbury era fortemente coinvolta nel plasmare o dare forma alla coppia principale e volevamo darle una storyline che la riguardasse di più. E non solo come un accessorio ai margini della storia di qualcun altro. Volevamo metterla più in primo piano“, aveva dichiarato in un’intervista di qualche settimana fa.