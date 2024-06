News e anticipazioni

18 Giugno 2024

La scena della torta in Bridgerton 3 e quel riferimento notato dai fan al duca di Hastings e all’iconica scena del cucchiaino

Bridgerton 3 e quel presunto riferimento al Duca

In Bridgerton 3 ci potrebbe essere un vago riferimento al Duca che è stato spottato dai fan della serie. La terza stagione dello show Netflix racconta la nascita e l’evoluzione della storia d’amore tra Penelope (alias Lady Whistledown) e Colin.

Un rapporto che è cresciuto nel corso degli anni e ha trasformato due amici in due amanti. Chi ha già completato la visione dell’intera stagione sa perfettamente che i Polin riusciranno pian piano a scoprire il loro sentimento e a lasciarsi andare alla passione.

Un amore costruito puntata dopo puntata, che ha già creato alcuni momenti cult particolarmente apprezzati dal pubblico. Tra le tante scene hot che hanno visto protagonisti i Polin ce ne è una che, secondo i fan, potrebbe essere un omaggio al Duca di Hastings.

Ci riferiamo al momento in cui, durante un evento, Penelope e Colin si ritrovano insieme davanti a un lussuoso banchetto. Qui la dama assaggia un pezzo di torta e stuzzica, senza volerlo le fantasie del suo interlocutore.

Vi sembra di aver già visto una scena simile in passato? Secondo alcuni utenti su TikTok in questo momento sarebbe nascosto un easter egg legato al Duca di Hastings e all’iconica scena del cucchiaino.

Avevate notato anche voi questo presunto omaggio in Bridgerton 3? E a proposito della coppia formata da Simon e Daphne, sembra proprio che inizialmente fosse prevista la presenza di Phoebe Dynevor nell’ultima puntata della stagione.

La showrunner ha raccontato in un’intervista a Variety che, inizialmente, aveva pianificato la presenza della protagonista della prima stagione durante i matrimoni di Colin e Francesca.

“C’era una versione della sceneggiatura in questa stagione in cui al matrimonio di Penelope e Colin, c’era battuta sul fatto che, “Oh, Daphne vorrebbe poter essere qui – ma è di nuovo incinta”, o “Daphne e Simon? Li ho appena visti, sono seduti laggiù. Ma la verità è che diventava un po’ traballante menzionarli e poi non vederli“, ha raccontato.