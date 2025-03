Andiamo a scoprire se Miss Fallaci 2 stagione si fa oppure no e tutte le news che riguardano quando va in onda, il cast, la trama e molto altro ancora.

Miss Fallaci 2 stagione si fa? News

Tutti i fan di Miriam Leone e della nota giornalista si domandano se Miss Fallaci 2 stagione si fa o no. La fiction ha riscosso molto successo fin dalla prima volta che è stata mandata in onda su Rai 1 ma, nel momento in cui scriviamo questo articolo, non abbiamo ancora informazioni sul rinnovo.

Gli attori e la produzione non si sono lasciati andare a nessun commento, di conseguenza risulta ancora abbastanza difficile capire che cosa accadrà. Tutto di penderà dal finale e come sarà percepito dal pubblico.

In attesa di altre news, però, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla possibile trama e su quando potrebbe andare in onda.

Miss Fallaci 2 stagione quando va in onda

Quando va in onda la stagione 2 di Miss Fallaci, se si farà? La programmazione non è ancora stata fissata perché, come dicevamo poc’anzi, non sappiamo se verrà dato il semaforo verde per la produzione di nuove puntate.

Possiamo però ipotizzare che, se tutto dovesse seguire dei tempi serrati, potremmo vedere la seconda stagione già nei primi mesi del 2026. Ma ripetiamo che si tratta solo di supposizioni senza alcun fondamento. L’orario, ad ogni modo, sarebbe sempre quello delle 21:30 circa su Rai 1.

Miss Fallaci 2 stagione trama

Di che cosa parla Miss Fallaci 2 stagione? Purtroppo non abbiamo anticipazioni sulla trama di conseguenza non abbiamo la possibilità di farvi alcun riassunto.

Siccome il primo ciclo di episodi ha raccontato la vita della scrittrice negli anni ’50, ovvero gli inizi della sua carriera, possiamo dedurre che in futuro potrebbe venire narrato un altro periodo della sua vita.

Oriana Fallaci è stata la prima donna italiana ad andare al fronte in qualità di inviata speciale e ha intervistato le personalità più importanti del mondo. Ha scritto 12 libri ed è ha seguito molto da vicino gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001.

Cast, attori e personaggi

Quali sono gli attori che potrebbero fare parte del cast di Miss Fallaci 2 stagione? Sicuramente colei che farebbe ritorno sarebbe Miriam Leone nel ruolo della protagonista Oriana Fallaci.

Per quanto riguarda gli altri personaggi intorno alla protagonista, questi potrebbero cambiare quasi tutti. Nel corso della sua vita, infatti, la giornalista ha conosciuto centinaia di personalità di spicco e per tale ragione verrebbero scelti attori a loro somiglianti.

Stare a vedere e ci premureremo di aggiornare questo contributo nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

Miss Fallaci 2 puntate e streaming

Dove vedere Miss Fallaci 2 stagione se si fa? Come tute le fiction di Rai 1, anche questa potrà essere recuperata in streaming su RaiPlay.

La piattaforma del tutto gratuita, infatti, darà accesso alle serie TV e ai film messi a disposizione nel catalogo. Si tratta di un servizio gratuito e proprio per questo motivo non bisognerà pagare alcun abbonamento.

Quante puntate ha l’eventuale seconda stagione di Miss Fallaci? Si può pensare che ne avrà 8 in totale, proprio come quella precedente.

Siete pronti a calarvi nella vita di Oriana Fallaci?