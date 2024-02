News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Febbraio 2024

Il racconto di Mischa Barton

Ryan e Marissa sono stati una coppia nella vita reale per un po’. Stiamo parlando, ovviamente, di due dei personaggi più famosi di The O.C., storico teen drama andato in onda per quattro stagioni fino al 2007. Tra i protagonisti della serie c’era anche Mischa Barton, che interpretava il ruolo della Cooper.

Il suo personaggio non è però arrivato fino ai titoli di coda di The O.C. ma è morto in seguito a un grave incidente al termine della terza stagione. Finiva nel più tragico dei modi una delle storie d’amore più amate dai teenager dell’epoca. Ma nessuno sapeva che la storia tra Ryan e Marissa era diventata, per un periodo, reale.

A raccontarlo è stata proprio la Barton durante un’intervista rilasciata al podcast Call Her Daddy. L’attrice ha infatti svelato, un po’ a sorpresa, di aver avuto una relazione con Benjamin McKenzie durante i tempi di The O.C.. “Non era soltanto sullo schermo. È stata la mia prima volta, non avevo idea di cosa stessi facendo“, ha aggiunto Mischa.

L’interprete di Marissa ha poi aggiunto ulteriori dettagli su questa frequentazione e di cosa è successo una volta che è terminata. “Credo che anche questo abbia fatto partire le cose con il piede sbagliato, perché ci siamo buttati a capofitto – ha proseguito nel racconto – e poi si sa, quando ci si lascia, le cose non funzionano e ti vedono uscire con altre persone – notoriamente c’erano molti incontri in quello show – è stato decisamente complicato che sia successo proprio all’improvviso“.

Mischa Barton ha poi aggiunto che aveva 17 anni quando iniziò a frequentare Benjamin. “[Lo staff dello show] diceva: ‘Mischa è scomparsa con Ben e ha solo 17 anni e mezzo, 18’, e i produttori sono andati dai miei genitori. È stato un vero e proprio calvario. E questo all’inizio dello show, prima ancora di arrivare a metà stagione. C’erano molte cose in ballo, in quello show. Sono successe tante cose“, ha rivelato.

E! News ha anche provato a contattare Benjamin McKenzie e la Fox per avere la loro versione dei fatti, ma al momento non c’è stata alcuna risposta.