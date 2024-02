News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Febbraio 2024

One Day

Leo Woodall, Dexter in One Day, ha spiegato perché girare una delle scene più romantiche è stata “un’esperienza orribile”

Il racconto di Leo Woodall

Leo Woodall ha rivelato che una delle scene più romantiche di One Day è stata praticamente un incubo per lui. La miniserie britannica, uscita su Netflix lo scorso 8 febbraio, è una delle storie d’amore più amate del pubblico del momento.

La serie, ispirata all’omonimo romanzo del 2009 di David Nicholls, racconta la storia di un incontro tra i due protagonisti e come evolverà il loro rapporto per i successivi vent’anni.

Dexter (Woodall) ed Emma (Ambika Mod) passano la notte insieme dopo essersi laureati all’Università di Edimburgo nel 1988. Per i successivi 20 anni i due inizieranno un rapporto di profondo e la serie ci mostrerà l’evoluzione di questa relazione nei 20 anni successivi prendendo come riferimento sempre la stessa data, il 15 luglio.

Lo show inizia con una passeggiata dei due protagonisti ad Arthur’s Seat, uno dei luoghi simbolo della capitale della Scozia. Eppure filmare quella scena per Leo è stata una delle esperienze più difficili dell’intero set. A rivelarlo è stato proprio l’attore nel corso di un’intervista rilasciata a Elle.

“La scena più difficile da girare, per me, è stata una giornata sull’Arthur’s Seat a Edimburgo“, ha raccontato Leo Woodall. “Eravamo in cima a questa grande, grandissima, montagna. E ho avuto un’intossicazione alimentare. Così abbiamo dovuto girare l’intera scena con me… sapete… che non mi divertivo per niente“, ha aggiunto la star di The White Lotus.

“Ma non potevo scendere dalla montagna perché avremmo perso tutta la giornata [di riprese]. Quindi, ho dovuto affrontare il tutto con la forza“, ha poi aggiunto l’interprete di Dexter. “Ma è stata un’esperienza orribile“, ha concluso.

Woodall si gode intanto l’enorme successo che One Day sta riscuotendo in tutto il mondo. Di recente l’autore del libro da cui la miniserie è ispirata ha parlato del futuro dei due protagonisti e, in particolare, ha raccontato come immagina adesso Dexter.

“Ci penso spesso e la buona notizia è che penso che stia bene, un buon padre, con una certa stabilità e di successo, a volte flirta e continua a fare il giullare, ma è decisamente felice“, ha rivelato Nicholls.