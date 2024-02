La storia di Yeva Sai, Alina in Mare Fuori: “Scappata dall’Ucraina”

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Febbraio 2024

Mare Fuori

Il racconto di Yeva Sai

Yeva Sai è uno dei nuovi ingressi di Mare Fuori 4. Abbiamo fatto la conoscenza del suo personaggio già al termine della terza stagione della serie. Nell’ultimo episodio dello scorso anno entrò all’IPM una nuova detenuta, che non proferiva mezza parola e si scontrò immediatamente con Giulia.

Durante il nuovo ciclo di episodi abbiamo conosciuto qualcosa in più della sua storia. La nuova ragazza si chiama Alina e la sua storia ci ha commosso parecchio. Dopo essere stata separata da suo fratello, che è stato adottato da una famiglia, Alina è scappata dall’orfanotrofio al fine di ritrovarlo.

Durante la sua vita fuori la giovane venne attaccata da un uomo e, per difendersi, lo colpì a morte. Alina sembra impenetrabile e l’unico che riesce a creare un foro nel suo muro è Cardiotrap. I due diventano amici e per la detenuta ucraina Gianni rappresenta un vero e proprio punto di riferimento.

In questi giorni abbiamo conosciuto qualcosa in più della storia della sua interprete, Yeva Sai. L’attrice ha infatti rilasciato un’intervista Chi, riportata da Fanpage, in cui ha parlato della sua fuga dall’Ucraina e del suo arrivo in Italia.

La Sai ha raccontato che sin da piccola desiderava fare l’attrice. Ha perciò studiato in un’accademia danza e recitazione, al fine di prepararsi per questo mestiere. L’arrivo della guerra ha però cambiato completamente il senso della sua vita.

Yeva ha perciò lasciato l’Ucraina nel momento in cui la guerra è scoppiata. L’attrice ha raccontato che non conosceva Mare Fuori quando ha fatto il primo self tape per la serie. In accademia le dissero che cercavano una figura come la sua per il prison drama e per questo motivo si è limitata a registrare un video da inviare.

Dopo questo provino Yeva venne presa e decise, con difficoltà, di lasciare l’Ucraina per trasferirsi a Milano. “Il mio ruolo prevedeva che non parlassi per parecchie puntate a causa di un trauma, mi chiamavano la ‘muta’. Ho usato quel periodo per imparare l’italiano. Oggi me la cavo, parlo un pochino anche in napoletano“, ha raccontato.

Yeva Sai e il rapporto con i genitori

Ora la speranza di Yeva e che i suoi genitori riescano finalmente a vederla all’opera. L’attrice ha infatti raccontato che vedere la tv per loro è davvero difficile e sente fortemente la loro mancanza.