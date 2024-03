Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 18 Marzo 2024

Harry Potter Marvel

Le parole di Miriam Margolyes

Dalla saga di Harry Potter a un film Marvel! Questo potrebbe essere forse il sogno di diversi attori e di tanti fan in tutto il mondo ma non è stato così per Miriam Margolyes. L’attrice inglese è nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo della professoressa Sprout nella saga tratta dai libri di J.K. Rowling.

In un’intervista rilasciata di recente a News.Com.Au la Margolyes ha raccontato di aver rifiutato un ruolo in un film Marvel. “Mi hanno contattato e mi hanno detto: ‘Stiamo facendo una storia sulle streghe’. Ho pensato: ‘Oddio, non di nuovo le streghe, perché l’ho già fatto con Harry Potter’“, ha svelato.

Inoltre l’interprete della Sprout ha lasciato intendere che il film la avrebbe impegnata sul set in Georgia per diversi mesi. “Non mi piace l’America e non volevo rimanere in Georgia per quattro mesi“, ha dichiarato.

Anche da un punto di vista economico la proposta fatta dalla casa di produzione non era all’altezza delle sue aspettative. “Così ho detto: ‘Beh, voglio un milione di sterline’ e loro mi hanno risposto: ‘Puoi avere mezzo milione’, e io ho detto: ‘No, non voglio farlo’, così la cosa si è interrotta“, ha concluso.

Per Miriam Margolyes non c’è stato perciò alcun passaggio dalla saga di Harry Potter a quella Marvel. L’attrice non ha dato indicazioni su quale sia stato il ruolo da lei rifiutato. “In realtà è una storia che riguarda la mia avidità più che altro“, ha ironizzato.

Proprio di recente la Margolyes è tornata al centro della scena a causa di alcune dichiarazioni sui fan di Harry Potter. L’attrice in particolare ha criticato i seguaci adulti della saga dichiarando che si tratta di film “per bambini” e di essere preoccupata per loro.

“Se ti è caduta la pelle è ora di dimenticarsene e dedicarsi ad altre cose“, sono le parole dell’interprete della professoressa Sprout.