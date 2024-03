News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Marzo 2024

Stranger Things

La rivelazione di Millie Bobby Brown

Le ultime dichiarazioni di Millie Bobby Brown cambieranno l’umore dei fan di Stranger Things in negativo. C’è molta attesa per la quinta e ultima stagione di una delle serie più amate dal pubblico di Netflix. Era il luglio del 2022 quando sulla piattaforma approdò la seconda e ultima parte della quarta annata.

Da lì sono trascorsi quasi due anni e uno sciopero, quello degli sceneggiatori, che ha immobilizzato l’industria cinematografica americana per diverso tempo. La produzione della quinta annata ha subito dei grossi ritardi ed è iniziata soltanto a dicembre del 2023.

Ma a che punto siamo delle riprese? Quanto dovremo ancora attendere per scoprire finalmente cosa accadrà a Undici, Will, Mike, Dustin e a tutto il resto dei protagonisti? A quanto pare ancora parecchio tempo.

Se pensavate infatti che il set della serie fosse ormai giunto alle battute finali vi sbagliavate di grosso. A confermarlo è stata proprio Millie Bobby Brown, che nello show Netflix veste i panni di Undici sin dalla prima puntata. Durante una puntata del The Jonathan Ross Show l’attrice ha spiegato al conduttore che le riprese sono ancora in alto mare.

“Ci restano nove mesi“, ha spiegato. E alla successiva domanda su cosa accadrà al suo personaggio la Brown ha risposto dicendo di non essere a conoscenza del finale scritto per lei. “Non ho letto l'[ultimo] copione perché sono ancora in fase di scrittura – ha aggiunto Millie Bobby – Credo di aver letto solo fino al sesto episodio“.

“Ho firmato un foglio di carta che dice che non dirò nulla e penso di dover tenere la bocca chiusa“, ha poi spiegato l’interprete di Undici. In un’intervista a Vanity Fair di qualche giorno fa, l’attrice ha anche raccontato quali sono state le scene della serie che ha meno gradito girare.

“Il vuoto. Il posto più deprimente in assoluto. Sono sempre sola. Devo sempre essere emotiva e spaventata. Sono nell’acqua. I miei piedi sono pruriginosi. Ho fame. È solo che è il mio set meno preferito in assoluto“, sono state le sue parole.