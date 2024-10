Dove poter vedere in streaming la fiction Rai su Mike Bongiorno? Se siete curiosi di conoscere meglio la vita del celebre conduttore, allora non potrete perdervi questa miniserie. Ecco tuto quello che c’è da sapere su quando va in onda, sul cast e su quante sono le puntate.

Quando va in onda la fiction Rai Mike?

Quando va in onda la fiction Rai Mike? La programmazione della serie TV su Mike Bongiorno è prevista per il 21 e 22 ottobre 2024. L’orario, come sempre, quello delle 21:30 circa.

Si tratta di sole due puntate per la regia di Giuseppe Bonito e coprodotta da Rai Fiction con Viola Film. Si tratta di un adattamento dell’autobiografia “La versione di Mike“, scritta dal conduttore insieme al figlio Nicolò ed edita da Mondadori.

Mike fiction Rai trama

Di che cosa parla la fiction Mike? La trama è incentrata ovviamente sulla vita di Mike Bongiorno, celebre conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana.

Il racconto non si apre nel 1957, ovvero il periodo in cui il nostro protagonista è all’apice del successo grazie a Rischiatutto. Diversi flashback lo mostrano durante la sua infanzia a New York, città in cui è nato, fino ad arrivare all’incontro con la futura moglie Daniela Zuccoli.

Il regista Giuseppe Bonito, come riporta anche il sito cinemaitaliano.info, ha affermato:

Poter girare una serie che racconta una parte significativa della vita di Mike Bongiorno è una sfida molto difficile e, allo stesso tempo, una grandissima opportunità. […]

Per me la sfida è proprio questa: come si può raccontare al grande pubblico una figura così familiare e presente nelle vite di tanti italiani? Cosa può aggiungere a ciò che tutti sanno già? Qual è il punto di vista più giusto?”.

Queste tutte le anticipazioni che abbiamo a disposizione. Vediamo ora quali sono gli attori della fiction Rai su Mike Bongiorno.

Cast, attori e personaggi

Per quanto riguarda il cast della fiction Rai Mike possiamo elencare alcuni dei personaggi principali che vediamo nel corso delle puntate. Qui di seguito tutti gli attori, partendo dal protagonista:

Claudio Gioè ed Elia Nuzzolo sono Mike Bongiorno

Valentina Romani è Daniela Zuccoli

Paolo Pierobon è Sebastiano Sampieri

Tomas Arana è Philip Bongiorno

Clotilde Sabatino è Enrica Carello

Gualtiero Burzi è Gino Cavallero

Massimo De Lorenzo è Vittorio Veltroni

Augusto Fornari è Carlo Fuscagni

Questi i personaggi che saranno al centro della trama della fiction Rai su Mike Bongiorno. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero aggiungersi al cast altri attori noti.

Fiction Rai su Mike Bongiorno puntate e streaming

Ora che sappiamo quando va in onda la fiction Rai 1 dedicata a Mike Bongiorno possiamo cercare di capire dove vederla in streaming.

L’unica soluzione è quella di accedere alla piattaforma RaiPlay tramite l’inserimento di una password e di una mail. Non bisogna sottoscrivere nessun abbonamento, come già sappiamo, in quanto del tutto gratuita.

Il servizio, infatti, vi permette di usufruire di qualsiasi tipologia di film o serie che più vi aggrada. Tra queste, per esempio, le stagioni complete di Don Matteo o di Che Dio ci aiuti.