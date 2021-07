3 Guzman in Elite 5?

La presenza di Miguel Bernardeau in Elite 5 è il più grande mistero di questa stagione. Se ci riferissimo soltanto a quanto andato in onda al termine della quarta stagione del teen drama Netflix, la risposta che ci verrebbe in automatico sarebbe negativa. Durante l’ultima puntata vediamo infatti Guzman decidere di abbandonare Madrid al fianco del suo amico Ander per un viaggio per il mondo. Un po’ quello che accadde nella stagione precedente ad altri personaggi come Carla, Lu o Nadia. Negli ultimi giorni però qualcosa è cambiato.

In primo luogo vi abbiamo mostrato alcuni scatti che ritraevano Bernardeau durante una festa di fine riprese della quinta annata. In molti si sono chiesti come mai Miguel fosse presente all’evento nonostante la sua presenza in Elite 5 non fosse stata annunciata. Si è parlato di una presenza relegata a uno o forse due episodi, ma si tratta soltanto di una congettura dei fan. Questa teoria è stata però alimentata dallo stesso attore nel corso di una sua intervista a BuzzFeed.

Alla domanda diretta del giornalista su un suo ritorno (e quello di Aron Piper) nella serie, Miguel ha così risposto: “Non penso di poter parlare ma penso che se ne andranno a tempo indeterminato, ma saranno sempre lì. Ci saranno sempre, qualunque cosa accada, di sicuro. E sono due migliori amici che viaggiano per il mondo. Guzmán sicuramente andrà a New York prima o poi per vedere Nadia. E Lu“.

Insomma, queste parole lasciano intendere che l’addio di Guzman allo show è tutt’altro che certo. Potremmo forse rivedere il suo personaggio in una short story prima della quinta stagione, come già accaduto per la quarta? O apparirà in compagnia di Nadia in veste di guest star? E’ ancora troppo presto per avere delle risposte.

Ma vediamo cosa altro ha dichiarato nel corso dell’intervista