Leila Sirianni | 21 Febbraio 2024

Gli attori conosciutisi sul set di The White Lotus 2, Leo Woodall e Meghann Fahy, hanno confermato la loro relazione tramite Instagram

Leo Woodall e Meghann Fahy hanno reso ufficiale la loro relazione con una foto su Instagram

Gli attori Leo Woodall e Meghann Fahy hanno appena reso il loro amore consapevolmente ufficiale.

Dopo più di un anno di speculazioni su una loro eventuale relazione, la Fahy ha pubblicato su Instagram una foto con il compagno taggandolo, che li vede camminare per le strade di Boston abbracciati.

Vestita in modo informale, con jeans e una felpa di Cape Cod, nello scatto l’attrice di The White Lotus ha il braccio attorno alla vita di Leo, mentre lui la avvolge per le spalle, sfoggiando un abbigliamento altrettanto casual.

Meghann Fahy non ha accompagnato la foto con nessuna particolare didascalia, ma semplicemente con tre emoji, catturando comunque molti mi piace da parte dei fan, entusiasti per l’annuncio ufficiale della relazione.

Il protagonista di One Love, la serie più popolare del momento su Netflix, invece, ha lasciato un like al post e ha commentato, scherzando:

Chi è lui?

Meghann Fahy e Leo Woodall Instagram

In questo caso, è stata lei a lasciare un mi piace. Entrambe le star sono state discrete in passato riguardo al loro status di coppia.

Nonostante ciò, non sono riusciti a sfuggire totalmente ai paparazzi, che li hanno immortalati in alcuni momenti romantici insieme nei due anni trascorsi dalla registrazione di The White Lotus 2.

L’annuncio su Instagram arriva dopo che Leo Woodall è diventato la nuova ossessione degli utenti di Netflix grazie a One Day.

Nella miniserie è Dex, un ricco playboy di Oxford la cui vita viene completamente sconvolta dopo l’incontro con Emma (Ambika Mod).