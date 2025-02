Il primo incontro tra Matthew Broome e Asha Banks

La chimica sullo schermo tra Matthew Broome e Asha Banks ha conquistato tutti. I protagonisti di My Fault: London, la versione inglese di Culpables, sono riusciti nell’intento di far affezionare i fan a un Nick e a una Noah differenti rispetto a Gabriel Guevara e Nicole Wallace.

Proprio per questa ragione in tanti chiedono a gran voce a Prime Video di regalare un sequel (e poi un altro ancora) al film in modo da poter trasformare anche My Fault: London in una trilogia.

Broome e Banks si sono dimostrati assolutamente favorevoli a tornare a vestire i panni dei due personaggi. In un’intervista rilasciata a Maze Magazine gli attori si sono aperti e hanno svelato quali sono state le loro prime impressioni l’una dell’altro.

“Ci siamo conosciuti durante la chemistry read e sono entrato dentro molto nervoso come un incapace – ha rivelato Matthew Broome – Mentre tu eri molto calma e centrata. Avevamo proprio un modo opposto di fare i conti con il nostro nervosismo. Io mi muovevo mentre lei era molto ferma. E ho subito pensato ‘Oh mio Dio, lei sa quello che sta facendo a differenza mia’. Ma poi ho scoperto che lei era nel panico allo stesso modo e quindi tutto è andato bene“.

“Ovviamente non era così, ero impanicata dentro di me – ha confermato Asha Banks – La mia prima impressione è stata quella che hai descritto. Sei entrato dentro ed eri molto amorevole con tutti quanti, hai abbracciato tutti ed eri veramente nervoso“

“Sei quasi inciampato sulla porta. E poi abbiamo iniziato a provare le scene e Matt tremava – ha aggiunto l’interprete di Noah – Però è stata una magnifica prima impressione, ho pensato che fossi divertente. Abbiamo capito presto che eravamo molto simili”.

Una chimica immediata tra Matthew e Asha che, sin dal loro primissimo incontro, hanno capito che avrebbero potuto lavorare perfettamente insieme.