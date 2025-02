Matthew Broome e Asha Banks conoscevano Culpables?

Matthew Broome e Asha Banks sono i due volti del momento. Ai due attori inglesi è stato affidato il compito di interpretare la versione inglese di Nick e Noah in My Fault: London. La saga Culpables, tratta dai romanzi di Mercedes Ron, ha avuto un successo globale nella versione spagnola trainata da Gabriel Guevara e Nicole Wallace.

Il secondo capitolo È colpa tua è riuscito a superare i numeri del primo capitolo ed è diventato la produzione in lingua inglese più vista nella storia di Prime Video. La versione britannica sta, pian piano, replicando gli ottimi numeri dell’originale. Broome e Banks hanno ricevuto recensioni molto positive e, secondo molti, My Fault: London è riuscita a superare per qualità anche il suo predecessore.

Ma quanto ne sapevano i due attori protagonisti della versione originale? Ne hanno parlato i diretti interessati nel corso di un’intervista rilasciata a Maze Magazine. Durante l’incontro Matthew Broome e Asha Banks hanno ammesso di essere venuti a conoscenza di Culpables solo dopo aver ottenuto la parte per il film.

“Personalmente non sono una lettrice di Wattpad ma avevo sentito parlare del film spagnolo ovviamente, era ovunque. Ne avevo sentito parlare ma non l’avevo ancora visto“, ha ammesso l’interprete di Noah.

“Non ero a conoscenza dei libri o del film spagnolo finché non sono stato preso e tu (Asha Banks, ndr) hai iniziato a spiegarmi la portata che aveva“, ha poi aggiunto Broome.

Insomma, i due protagonisti di My Fault: London non avevano visto la versione originale finché non hanno ottenuto i ruoli di Nick e Noah. A distanza di una decina di giorni dall’uscita della pellicola su Prime Video, sono in tanti a chiedere il proseguimento della saga con altri due film.

Al momento però abbiamo soltanto il benestare sia dei due protagonisti che dei registi. Manca il parere più importante, quello di Amazon. Soltanto i vertici della piattaforma potranno dirci cosa ne sarà della versione inglese di Culpables.