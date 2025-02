Matthew Broome e Asha Banks hanno rivelato la bislacca tecnica che usavano per prepararsi per le scene di liti in My Fault: London

La rivelazione di Matthew Broome e Asha Banks

Matthew Broome e Asha Banks hanno dato prova di avere un’ottima chimica davanti alla macchina da presa. I due attori britannici sono i protagonisti di My Fault: London, la versione inglese di È colpa mia che sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo.

A Broome e Banks è stato affidato il compito di raccontare la storia di Nick e Noah in un’ambientazione diversa. Non è la Spagna a fare da sfondo alla nascita del loro amore ma la capitale inglese. Noah lascia la Florida insieme a sua madre per trasferirsi a Londra presso l’abitazione del nuovo marito di quest’ultima.

L’uomo ha un figlio, Nick, con cui inizialmente Noah avrà qualche attrito. Le tensioni faranno presto posto alla passione quando entrambi riusciranno ad abbattere il muro di diffidenza e a lasciarsi andare. In un’intervista rilasciata in questi giorni, apparsa sul canale YouTube Associated Press, Matthew Broome e Asha Banks hanno rivelato la tecnica che usano per prepararsi per le scene di tensione.

“Matt era un po’ fastidioso. Ogni volta che facevamo una di queste scene dove dovevamo odiarci tu mi facevi degli scherzi prima e mi facevi arrabbiare – ha svelato Asha – Mi infastidivi, poi dovevamo entrare in scena e mi dicevi ‘Vedi, adesso sei pronta’“.

“C’era una scena in cui eravamo accanto a un camino. Hanno filmato noi che stavamo soltanto trascorrendo del tempo in un modo che era molto divertente“, ha poi aggiunto Broome. L’attore ha di fatto raccontato che in quella scena in particolare a essere ripresi erano lui e Asha e non Nick e Noah.

“Stavamo cercando di improvvisare ed essere noi stessi. Era molto dolce“, ha concluso l’attrice. Intanto i fan della saga continuano a sperare di avere un proseguimento della storia.

Esattamente come è accaduto per la versione originale spagnola, anche My Fault: London potrebbe essere composto da altri due film. Al momento però, a parte l’intenzione dei diretti interessati, non ci sono altre indicazioni che questo accadrà.